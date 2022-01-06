Omicron｜確診印傭教會多1宗初確診　曾與其聚餐擁抱同鄉今證染疫

變種病毒株Omicron殺入社區，一名日前初步確診43歲印傭今（6日）確診，而其僱主不時早上到維園跳廣場舞，與早前確診的國泰空姐母親（#12754）認識。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，確診印傭（#12805）潛伏期曾到教會聚會，而同場一名居於大埔舊墟美新大廈的印傭今日亦初步確診。

初步確診印傭與僱主等3人同住，1月2日曾與該名確診的印傭見面聚餐，二人曾擁抱；1月3日下午曾到大元邨街市，及太和體育館接受檢測。



張竹君表示，今日有超過30宗初步確診個案。她指，與國泰空姐母親相關的印傭個案，已成確診個案，她曾於1月1、2日到炮台山海景大廈教堂參與聚會，其中一宗新增的印傭初步確診，同樣曾往同一間教堂。初步確診印傭與僱主等3人，同住大埔舊墟美新大廈，曾接種兩劑復必泰疫苗，12月31日晚上乘坐72X巴士到旺角，之後再搭102號線到教會參與活動，當晚與5名友人分兩間房在教會睡覺。

翌日早上，印傭與其中兩名友人到知粥嘗樂吃早餐，之後再回教會唱歌跳舞，期間有戴口罩；到下午與3名友人往泰出色泰國餐廳吃午餐，然後再返回教會，當晚與4名朋友在教會過夜。到1月2日，印傭上午10時至下午1時，在維園與3名友人進餐，下午返回教會，當時與空姐母親個案相關的印傭會面，二人傾談了約1小時，期間曾互相擁抱，晚上一同吃飯，之後才回家。張竹君估計，上述接觸為印傭受感染的原因。

到1月3日，印傭於下午2至2時曾到大元邨街市，其餘時間大部份留在僱主家中，並與僱主等人進餐。印傭1月5日再到大元邨街市，又到太和體育館接受檢測，之後發現對病毒呈初步陽性，送往檢疫中心。

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另一宗初步確診個案涉及一名居於跑馬地鳳輝臺的67歲家庭主婦，已打兩針科興疫苗的。她於1月1日在富軒與15位跳舞朋友分兩桌聚餐，張竹君表示，正調查當中是否涉及其他確診者及緊密接觸者。患者聚餐後，曾到黃泥涌街市，又到兒童醫院探望孫兒，期間有玻璃分隔二人；期後晚上往銅鑼灣Outback Steakhouse與家人吃飯。

到1月2日，她乘坐電車到灣仔集成中心「香港地」吃早餐。之後1月3日，婦人御寶軒與3名家人吃飯；翌日早上到黃泥涌運動中心教一位學生八段錦，然後往黃泥涌街市、銅鑼灣街市；同一晚又再教八段錦。到1月5日，婦人往鄧肇堅醫院接受檢測，之後去U購物及跑馬地萬寧購買, 期後因為對病毒呈初步陽性而送院，張竹君指正調查是否與銅鑼灣跳舞群組有關。

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第三名初診確者為一名73歲的退休婦人，她居住於北角城市花園3座，12月31日曾到銅鑼灣社區中心與國泰空姐母親跳舞，之後成為緊密接觸者，1月4日與家人一同送到檢疫中心，翌日發現為初本陽性，6日出現不適，現時在醫院。不過在檢疫前，張竹君指，婦人於12月31日曾到泰金香小廚、1月1日到炮台山大快活、1月2日到銅鑼灣紀律部隊體育中心跳舞，又到四季軒與數位朋友吃飯；1月3日又到足福里按摩，以及意蠔屋吃午餐。

張竹君表示，現時擔心或出現外傭群組，如有更多外傭確診，出現社區蔓延，不排除採取一切措施。她表示，未來一、兩周非常重要，現時會觀察社交距離措施會否令情況紓緩。