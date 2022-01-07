封區檢測｜破紀錄一日封港島新界五區　約3300人受檢無人確診

因應多宗新冠肺炎變種病毒株Omicron個案，港府昨晚圍封五區強檢，包括鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座）、北角城市花園3座及跑馬地鳳輝臺18-19號、大埔美新大廈和馬鞍山錦豐苑錦萱閣（F座）。當局今早宣布，上述五址都沒有發現陽性檢測個案。



【07:30】政府聲明指，馬鞍山錦豐苑錦萱閣（F座）截至今日凌晨2時，約1520名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約610戶，當中約50戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

上址涉一名49歲女病人，她未有到訪望月樓，但因被界定為早前曾到訪望月樓的34歲地盤工（＃12654）的密切接觸者，1月1日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，1月6日的檢測結果呈初步陽性。她沒有病徵，沒有接種新冠疫苗。

【07:03】政府聲明指，跑馬地鳳輝臺18-19號截至昨晚10時，13名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪七戶，所有住戶均有應門。

上址涉一名67歲女病人，她是一名家庭主婦，近期沒有外遊，曾於1月1日與約15名友人在銅鑼灣告士打道311號皇室堡6樓富軒聚餐，當中包括每日會與空姐母親到維園跳舞的48歲女舞友（＃12806）。她沒有病徵，曾於1月5日早上到鄧肇堅醫院進行檢測，其後她的檢測結果呈初步陽性，並於1月6日送院。她曾在香港接種兩劑科興疫苗。

1月6日圍封跑馬地鳳輝臺情況：



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【06:58】政府聲明指，北角城市花園3座截至今日凌晨零時30分，約590名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約205戶，當中約25戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

上址涉一名73歲女病人，她曾與空姐母親（＃12754）於12月31日在銅鑼灣社區中心跳舞。由於她被界定為個案12754的密切接觸者，1月4日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，她1月6日出現頭痛，同日的檢測結果呈初步陽性。她曾於5月21日及8月18日在香港接種兩劑科興疫苗。

1月6日圍封北角城市花園3座情況：



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【06:47】政府聲明指，大埔美新大廈截至今日凌晨零時，約490名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約170戶，當中約20戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

上址涉一名51歲外籍家庭傭工，她近期沒有外遊，曾與確診個案＃12805（其僱主為個案12754的密切接觸者）於1月2日一同到訪北角屈臣道2號海景大廈A座14樓1409-1411室Bethel Fellowship Limited。

【06:38】政府聲明指，鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座）截至今日凌晨零時，約720名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約280戶，當中約30戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

上址涉一名63歲男病人，他於2021年12月30日早上曾到銅鑼灣告士打道311號皇室堡15A樓東海薈．拉斐特餐廳用膳，同一時段內，國泰空姐母親（＃12754）亦曾於該餐廳用膳。男患者於1月3日出現喉嚨痛及咳嗽，1月4日向私家醫生求診，1月5日的檢測結果呈初步陽性。他曾於7月19日及8月9日在香港接種兩劑復必泰疫苗。