晚市禁堂食｜市民連走兩場趕死線：聽日開始要踎喺公園飲酒

香港第五波疫情一觸即發，由周五（7日）凌晨零時起，食肆於晚上6時至翌日上午4時59分禁止堂食；酒吧、卡拉OK等處所內表演要暫停或暫停開放，暫定實施兩個星期。

《香港01》到尖沙咀留意市民在禁晚間堂食前的情況，街上人流眾多，不少市民趕及「最後一晚堂食」，有市民說，「得返一日，聽日要閉關，點都要出嚟玩！聽日要踎喺公園飲酒！」

有酒吧負責人說，今日的客人較以往多六成，單價又多五成，叫滿一枱酒精飲品，「大家好似要行動證明，聽日開始冇飯食冇得去玩。」



1月6日最後晚市堂食、尖沙咀諾士佛台情況：



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Victor與朋友連走兩場，先到餐廳吃串燒，再到酒吧玩樂，他說，「冇辦法，聽日開始要閉關。」（梁煥敏攝）

新冠肺炎變種病毒omicron殺入社區，香港第五波疫情一觸即發。由周五（7日）凌晨零時起，食肆於晚上6時至翌日上午4時59分禁止堂食；B、C、D類食肆每枱人數分別減至2、4、6人，酒吧、會所、卡拉OK及麻雀館15類等處所內表演要暫停或暫停開放，暫定實施兩個星期。

梁煥敏攝

市民：今日唔玩唔知幾時有得玩

《香港01》到尖沙咀視察市民在禁晚市堂食前「最後一餐」的情況，市民Victor坦言想趕及最後一日盡興「連走兩場」，先去吃串燒飲清酒，再去酒吧耍樂，不捨回家，「得返一日，聽日又要閉關冇得食飯，今日唔玩唔知幾時有得玩。」

其同行朋友亦接著説，「聽日開始要痞喺公園飲酒啦！始終唔係人人屋企方便去。」二人表示已經習慣抗疫生活，但始終長期留在家中感到苦悶，外出飲酒氣氛不同，感受到「人氣」，希望趕及到酒吧感受熱鬧氣氛，與朋友談天說地。

在諾士佛台經營數間酒吧的Alan，一整夜非常忙碌招呼到來的客人，他說今日的人流比較平時的周四多六成。（梁煥敏攝）

酒吧的生意非常暢旺，儘管明日「打工仔們」仍然要上班工作，諾士佛台人流暢旺，不少餐廳高朋滿座。在諾士佛台經營數間酒吧的Alan，一整夜非常忙碌招呼到來的客人，他說今日的人流比較平時的周四多六成，晚上10點已「截人龍」，「啲客好似覺得聽日開始餐廳會唔開，真係好多人，而且好多人嗌一整支紅酒白酒，平均單價都多五成。」

他說，嚴謹的防疫措施生效，的確令他感到無奈及手足無措，但擔心酒吧營業可能會構成風險，後果更加嚴重，只好認同政府呼籲，「我哋都預咗新年冇得做，但希望真係兩個禮拜就搞掂，算俾一個希望我。」

另外，不少餐廳人流眾多，晚上九時仍然有不少食客在餐廳門外等候內進，其中一間日本餐廳的職員表示，今日的客人比較以往平日多，但比較意料之外的，是不少客人叫滿一枱食物，夠以往誇張，好像要吃得飽飽待「閉關」似的，「大家好似唔習慣咁，不停叫嘢食，好似聽日開始餐廳執晒咁。」