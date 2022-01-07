港台楊子矜初確診　與夫朱偉星醫生到洪為民生日宴：9時27分離場

Omicron疫情愈演愈烈，社區爆發多條傳播鏈，連公營機構香港電台亦有人染疫。港台普通話台一名女員工楊子矜今日（7日）初步確診，據悉，她昨日（6日）曾與3名同事一起用膳，港台廣播大樓須消毒，並隨即收緊訪客進入，下午的採訪活動亦已取消，傍晚6時40分後，整座大樓將要全面撤離。

楊子矜的丈夫是醫生朱偉星，他向《香港01》確認，周一晚上（3日）曾偕妻子出席港區全國人大代表洪為民的生日宴，宴會以自助餐形式進行，兩人曾除下口罩進食，他又指：「我比較夜先去到，去到先發現原來咁多人，咁迫㗎？普通人唔會預料見到係咁樣樣」，強調夫婦二人晚上8時許才抵埗，祝賀壽星公後已盡快離場，強調在晚上9時27分已出車，認為生日宴上或已出現其他隱形患者，妻子也有可能在社區染疫。

《香港01》已就此向港台查詢，正待回覆。



港台普通話台一名女員工楊子矜今日初步確診，其丈夫為家庭醫生朱偉星，在中環的「匡濟全人醫療中心」任職。朱偉星向《香港01》確認周一晚曾出席洪為民的生日聚會，他當日在醫務所巡房後，晚上8時許才與太太抵達宴會場所、位於灣仔灣景中心的食肆「Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant」。

(《香港01》製圖)

抵達現場才發現好多人 「咁迫㗎」

朱偉星續指，出席宴會前無預料過會有如此多人在場，「我去到都已經覺得太多人」、「我比較夜先去到，去到先發現原來咁多人，咁迫㗎？普通人唔會預料見到係咁樣樣」，他強調隨後已發覺事態不妙，向洪為民送上祝賀後，便與妻子怱怱離開現場。他昨日得悉生日宴會有人染疫後，便隨即翻查泊車紀錄，強調自己在當晚9時27分已經出車。

楊子矜周一早上8時20分，曾在facebook上載早前與「壽星公」洪為民的合照，兩人並無配戴口罩，拿起酒杯，面露歡顏。（楊子矜fb截圖）

楊子矜周一早上8時20分，曾在facebook上載早前與「壽星公」洪為民的合照，兩人並無配戴口罩，拿起酒杯，面露歡顏。朱偉星坦言，曾除下口罩在宴會上進食，而宴會是自助餐形式，去到不少食物已被消耗，但自己滴酒不沾，亦不擅於交際，因此並無與洪為民共飲，又形容「好多朋友圍住佢，我同佢握咗下手就行埋一邊」，強調出席宴會只想與好友道賀。

被問到特首林鄭月娥昨日召開記者會，斥責出席宴會的官員，形容對事件感到十分失望，朱偉星反指，宴會在周一晚上舉行，剛過去的周末爆發的國泰空中服務員群組均為有源頭個案，至周二（4日）才出現首宗疑似未找到源頭的個案，特首當時仍未認為要收緊社交距離措施，僅宣布會在2月24日推行「疫苗氣泡」，翌日才推翻說法，大幅收緊社交距離措施，「調返轉頭諗，你可以話決策階層欠缺敏感度」，但慨嘆說法已是事後孔明。

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼



+ 1

朱偉星又指，太太正在北大嶼山醫院接受正式病毒檢測，強調她已打齊三針，並無不適，是無症狀感染者，相信正式確診後，他才需要到竹篙灣隔離，暫時未接獲通知，但為安全起計，其醫務所下午會關閉，並正陸續為職員進行病毒檢測，惟早上未來得及通知病人，因此有繼續應診，他拒絕透露在太太潛伏間，已為多少病人診症。惟據了解，其診所每日約有二、三十人應診，一旦朱偉星亦不慎染疫，涉及的病人恐達過百人。