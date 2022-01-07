強制檢測｜洪為民派對餐廳、港大圖書館等49處上榜　涉3條巴士線

變種病毒株Omicron殺入本港社區，政府今日（7日）就強制檢測公告刊憲，共49個指明地方被納入強制檢測公告。上榜地方有多間餐廳及街市，包括相信涉及洪為民舉行生日派對的餐廳的灣仔灣景中心Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant；亦有數條巴士路線的乘客需要強檢。



▼強制檢測公告詳情▼



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因應九宗涉及變異病毒株的初步陽性檢測個案，有47個指明地方被納入強制檢測公告。多間餐廳上榜，包括相信涉及洪為民舉行生日派對的餐廳的灣仔灣景中心Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant，鴨脷洲樂景大廈麥當勞分店、北角電氣道大快活等、北角國都廣場彩福喜宴等。

有多個政府場所亦上榜，包括稅務大樓39樓電影、報刊及物品管理辦事處、黃泥涌街市、銅鑼灣街市、鴨脷洲體育館等。

而有3條巴士路線、涉及指定時段的乘客需要強檢，包括從堅尼地城開出往北角碼頭路線10號巴士、由中環開出往大埔中心路線307號巴士，及由灣仔北開出往耀東邨路線2A號巴士。

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2間學校爆流感須強檢

此外，由於兩間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。兩間學校分別為九龍牛池灣清水灣道6010地段明愛培立學校，及香港新界天水圍天壇街17號明愛樂勤學校。

當局提醒任何在2021年12月31日上午8時至上午10時期間曾身處香港天后歌頓道1A號地鋪陸田園餐廳小廚的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於2022年1月6日或1月7日接受檢測，並在收到載有檢測結果的電話短訊通知後，盡快以電話（2125 1111／2125 1122）向衞生防護中心報告檢測結果。他們在任何情況下均不得遲於1月8日報告。

當局於今日在6個地點增設或重開流動採樣站，分別為維多利亞公園手球場（近天后港鐵站及興發街出口）、銅鑼灣社區中心（近炮台山港鐵站）、大圍金禧花園、大圍恒峰花園、天水圍俊宏軒，及屯門翠寧花園。

▼1月6日圍封北角城市花園3座▼

