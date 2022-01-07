測量師女兒、屯門梁李秀娛幼稚園學童同確診　校方今仍為新生註冊

新冠變種病毒Omicron在本港社區擴散，屯門安定邨的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，周二（4日）因有學生家長初確診，須停課3天，校方今日（7日）公布，接獲衞生防護中心通知，有一名學生的新冠肺炎病毒測試由陰性變為陽性，故上午2A班師生須要檢疫，而復課日期則另行通知。

然而，該校今日仍繼續在門外為2022年9月入學的新生家長辦註冊手續。有消息指，有需強制檢疫的老師今日曾回校，《香港01》致電學校就檢疫人數及需檢疫老師今日曾否回校查詢，暫未獲回覆。



順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園。（校網圖片)

屯門梁李秀娛幼稚園今日（7日）發緊急通告，指接獲政府通知，該校一名上2A班學生染疫，同班師生需要檢疫，至於實際復課日則需另行通知。

另外，學校昨日（6日）被列入強制檢測公告，在周二（4日）上午8時至中午12時，曾身處學校逾一小時者，最遲須在明日（8日）接受檢測。

該校雖然停課，惟校網昨日出了一份「有關2022年9月入學新生註冊事宜」通告，指原定1月6至8日的新生註冊日會陸續進行，2022年9月入學的新生家長，仍可於1月6至8日及1月10日到學校門外進行註冊手續，強調不用進入學校。而通告底部亦註明「全體教職員已完成檢測，報告全部均屬陰性。」

民建聯（屯門安定）社區主任馮沛賢表示，今日該校仍繼續在門外擺放長桌，為新生辦理註冊手續，更有家長稱見到需檢疫的上2A班老師出現，直言擔心或會接觸他人致傳播風險。



《香港01》曾致電學校查詢檢疫人數及需檢疫老師今日曾否回校，暫未獲回覆。