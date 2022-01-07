港台主持楊子矜初確診　曾去洪為民派對　昨籲「party要悠著點」

Omicron疫情殺入政圈，港台普通話台女主持楊子矜今日（7日）初步確診，周一晚上（3日）曾出席港區全國人大代表洪為民的生日宴。她昨日（6日）仍有主持港台節目《新紫荊廣場》，認為這14天內個人層面應特別留意，朋友之間應少聚會，「party大家要悠著點」，又透露已趕在禁令生效前修甲。



楊子矜曾在facebook上載早前與「壽星公」洪為民的合照，兩人並無配戴口罩，拿起酒杯，面露歡顏。（楊子矜fb截圖）

楊子矜昨日在節目上討論防疫加辣措施成效，她認為在個人層面應特別留意，即使中午時分可以外出用膳，也要留意餐桌之間距離，同時要常備防疫物資，「這段時間朋友之間少點聚會，希望可以趕緊把這次Omicron兩周趕出香港」。

她又指，近期有個案連外出用膳也出事，提醒「如果是party大家要悠著點，要小心了」，但稱「也不知道要怎麼小心」。

社交距離措施今起收緊，楊子矜透露當得知有「加辣」措施，前日已趕緊去修指甲，但無奈原本的修甲師傅已沒有時間給她，笑言「看到哪一家沒有人、或是ok，就趕緊跑進去問：你幫不幫我修指甲」。

據楊子矜的丈夫朱偉星今向《香港01》表示，楊正在北大嶼山醫院接受正式病毒檢測，強調已打齊三針，並無不適，是無症狀感染者。他確認周一晚曾出席洪為民的生日聚會，晚上8時許才與太太抵達宴會場所、位於灣仔灣景中心的食肆「Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant」，強調自己在當晚9時27分已經出車，認為生日宴上或已出現其他隱形患者，妻子也有可能在社區染疫。

楊子矜亦曾在facebook上載早前與「壽星公」洪為民的合照，兩人並無配戴口罩，拿起酒杯，面露歡顏。