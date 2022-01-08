派對爆疫‧最新名單︱涉逾180賓客　律師會陳澤銘時隔兩天「自首」

港區人大代表洪為民本周一（3日）舉辧近二百人生日派對，至少13名高官及20名議員出席宴會，包括警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六及入境事務處處長區嘉宏等。因為派對當晚9點半後，有一名確診者到場，導致約100人須隔離檢疫，包括民政事務局局長徐英偉、以及發展局局長政治助理馮英倫。
而出席派對的議員中，有17人來自選委會界別，大部分屬於新丁議員。4名來自民建聯，3名來自新民黨，工聯會則只有郭偉强出席。當中陳仲尼、邱達根、洪雯及陸瀚民送入隔離營。衞生防護中心表示涉及賓客逾180人，成為這一波疫情最大的潛在傳播群組，9點半後在場的賓客及家庭接觸者都要接受檢疫。
《香港01》持續更新出席賓客名單，目前經確認有逾40人。政商界以外，還有科技大學3人及2名傳媒人士。律師會會長陳澤銘事件爆出後兩天，今日（8日）才發聲明承認當晚曾經到場，為事件致歉。
*為已經／初步確診人士
▼出席官員名單（共13人）▼
民政事務局局長 徐英偉
民政事務局副局長 陳積志
財經事務及庫務局局長 許正宇
財經事務及庫務局副局長 陳浩濂
創新及科技局副局長 鍾偉強
創新及科技局局長政治助理 張曼莉
政制及內地事務局副局長 胡健民
警務處處長 蕭澤頤
廉政專員 白韞六
入境事務處處長 區嘉宏
教育局局長政治助理 施俊暉
發展局政治政助理 馮英倫
政務司司長政治助理 蕭嘉怡
▼出席議員名單（共20人）▼
譚岳衡、郭玲麗、陳沛良、陳家珮、葛珮帆、容海恩、黎棟國、何君堯、周文港、洪雯、林琳、郭偉强、霍啟剛、林順潮、梁毓偉、陳仲尼、吳傑莊、邱達根、陸瀚民、林智遠
▼其他賓客名單（共11人）▼
香港電台普通話台主持人 楊子矜
香港廠商聯合會青年委員會委員 王詩雅*
醫生、楊子矜丈夫 朱偉星
香港菁英會女主席 曾鳳珠
香港科技大學（廣州）副校長 吳宏偉
無綫新聞記者 郭詠欣
香港科技大學副校長（大學拓展） 汪揚
香港科技大學霍英東研究院綠色建築及環境研發部總監 吳池力
歌手 漢洋
民政事務局媒體主任、《東張西望》前主持 黃穎君
律師會會長 陳澤銘
陳澤銘逗留3分鐘：為保持良好關係而出席
【1月8日15:06】律師會會長陳澤銘發聲明，表示根據安心出行紀錄，派對當晚約7時04分到達餐廳，向洪為民道賀後，約7時07分離開，期間一直戴上口罩，未有飲食，經檢測結果為陰性。他指自己作為法律工作者，非常尊重「法律面前人人平等」的法治核心原則，已主動聯絡衞生防護中心。
陳澤銘解釋雖然以私人身份獲邀，但因為考慮到律師會職務，而接受邀請出席，以期與工作有關人士保持良好關係。他就事件為防疫工作帶來額外負擔真誠致歉，並表示會加倍警惕，繼續視防疫為重中之重。
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