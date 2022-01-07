封區檢測｜源頭不明個案涉變種病毒港台主持初確診　政府圍封三區

變種病毒株Omicron來勢洶洶，更波及本港政界及官場。本港今(7日)新增33宗染疫個案，7宗屬輸入相關個案，當中更涉及1宗無源頭個案，患者是居於灣仔利順大廈的58歲女理貨員，潛伏期曾前往全港多區超市理貨，包括萬寧、百佳、U購及惠康等，她於1月3日曾於中午前往工展會45分鐘。本港另錄得約30多宗初步確診個案，包括曾出席港區全國人大代表洪為民百人生日宴的港台普通話台女主持楊子矜。

政府晚上7時起相繼圍封駱克道利順大厦、何文田仁禮花園B座及跑馬地毓成大廈，以進行強制檢測，受檢人士須留在其處所並接受檢測。政府目標是在明日（8日）上午約7時完成行動。



衞生防護中心今交代1宗無源頭個案 ，患者涉及居於灣仔駱克道利順大廈的58歲女士，她從事理貨員，會前往全港不同地區的超市例如萬寧、百佳、U購及惠康理貨。衞生防護中心傳染病處主任張竹君張竹君表示，女病人潛伏期未見可疑、高危或確診者曾前往地方，她於去年12月27日曾前往灣仔嘗樂及灣仔街市；1月3日曾到訪灣仔如意冰室私房菜食飯，同日中午12時45分亦曾往工展會，期間逗留約45分鐘。她於翌日則曾到訪灣仔街市，衞生防護中心將繼續跟進調查。



此外，維園跳舞群組繼續擴大，涉及港區全國人大代表洪為民百人生日宴再有染疫個案。居於何文田仁禮花園B座、曾出席生日宴的港台普通話台女主持楊子矜，今初步確診，她當日與丈夫朱偉星曾到賀；另再有外傭初步確診，她與僱主居於跑馬地毓成大廈。



政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時起限制駱克道利順大厦、何文田仁禮花園B座及跑馬地毓成大廈在內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（8日）上午約7時完成此行動。

政府發言人表示，由於在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故作出限制與檢測宣告。

根據最新安排，與涉及懷疑Omicron變異病毒株的初步陽性檢測個案居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計的第2、3、4、7、12及19日進行強制檢測。

1月6日圍封大埔美新大廈情況：



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1月6日圍封跑馬地鳳輝臺情況：



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1月6日圍封北角城市花園3座情況：

