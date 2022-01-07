Omicron｜增33宗確診　徐樂堅：現3條兩代傳播鏈　籲停跨家庭聚會

變種病毒株Omicron殺入本港社區，本港今日（7日）新增33宗確診個案，及超過30宗初步確診個案，當中一名4歲女童初步確診，為早前確診的測量師（#12767）的女兒。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅於疫情記者會上指，Omicron於社區蔓延，至今至少有3條兩代或以上傳播鏈。他呼籲市民配合收緊防疫措施，停止不必要的跨家庭聚會。



▼1月6日圍封北角城市花園3座▼



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衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會上指，今日新增33宗確診個案，即昨日公步初步確診的患者全部確診。今日亦有超過30宗初步確診個案，當中包括一名4歲女童，為早前確診、居於屯門翠寧花園的測量師（#12767）的女兒。她就讀於信德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園K2A班，因早前父親初步確診已停學等候檢測結果，於1月4日最後上課。她的同班學生有35名小朋友，及幾位老師被列作密切接觸者需要檢疫，而全校學生及老師共600人需要強檢。

測量師女兒確診 無戴口罩離開病床走出走廊

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，該名初步確診的4歲女童，於竹篙灣檢疫中心有流鼻水，1月5日由救護車送往屯門醫院急症室，其後安排入兒科隔離病房治療。當時安排女童使用有床欄的兒童病床，設有鐘讓女童呼叫醫療人員，當時有提醒如有需要可按鐘協助。

該名女童於晚上約8時自行走出病格及站於走廊，當時無戴口罩。附近護士即時發現，並馬上安排女童入病格。當時護士及病人服務助理有穿着保護衣入病格安頓女童，而當女童走出走廊時，護士和病人服務助理亦分別戴N95及外科口罩，但無佩戴面罩，二人被列密切接觸者，需要隔離檢疫21日。屯門醫院已安排消毒清潔，該名女童今早確診，於凌晨轉往瑪嘉烈醫院隔離治療，情況穩定。

居於屯門翠寧花園2座的42歲男測量師早前確診，他的女兒於1月7日初步確診。（資料圖片/羅君豪攝)

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，至今本港有140宗涉變種病毒株Omicron的個案，並已在社區蔓延，至今發現至少有3條有兩代或以上的傳播鏈，當中一條於十日內由輸入個案至目前已有四代傳播。他指，不排除社區出現有隱形傳播鏈。

他希望市民配合收緊防疫措施，於短時間內停止社區出現傳播鏈。他指，明白措施為市民帶來壓力及感辛苦，不過根據世衞所指Omicron散播速度有如海嘯級傳播，呼籲市民停止不必要的跨家庭聚會，及減少去人多擠逼地方。