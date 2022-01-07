洪為民生日宴｜教育局政助施俊輝有出席　暫在家工作等檢測陰性

變種病毒株Omicron來勢洶洶，更波及本港政界及官場。國泰空姐母跳舞群組繼續擴大，更引爆政治危機，蔓延至前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民生日宴群組，今日再有一名賓客初步確診，逾百名座上客包括10名政府官員在內。

教育局確認，該局政治助理施俊輝亦曾於下午約6時15分出席派對，短暫逗留約20分鐘後離開，自願檢測結果呈陰性，他目前正轉為在家工作。



本港去年停課，教育局政治助理施俊輝曾拍片宣傳復課後防疫安排。(資料圖片)

▼洪為民生日派對，有確診者出席，涉事餐廳▼



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洪為民生日宴事件繼續發酵，特首林鄭月娥昨親自召開記者會向公眾交代，並披露10名曾出席的政府官員包括民政事務局局長徐英偉，民政事務局副局長陳積志、財經事務及庫務局局長許正宇、副局長陳浩濂；創新及科技局副局長鍾偉強、政治助理張曼莉；政制及內地事務局副局長胡健民、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六，以及入境事務處處長區嘉宏。她直言對事件感失望，更點名認為官員需為自己行為負責任。

繼首名37歲女賓客確診後，今日再有一人初步確診，患者是港台普通話台主持人楊子矜，當局今指，當日約170名賓客或全部需送往檢疫，另亦包括他們的家庭接觸者。

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除林鄭公布的10位官員外，有更多與會者身分陸續曝光。教育局今確認，該局政治助理施俊輝曾於1月3日下午約6時15分出席洪為民生日宴，短暫逗留約20分鐘後離開，期間沒有見到已公布的初步確診人士。他已於昨日（6日）傍晚完成自願檢測，今日發出的檢測結果呈陰性。他已暫時轉為在家工作，若衞生防護中心有進一步指示，將會積極作出配合，共同抗疫。

發展局則表示，該局政治助理馮英倫本星期一晚上亦曾出席相關宴會，衞生署昨日晚上致電馮英倫，指他被列為密切接觸者，已安排他到竹篙灣檢疫中心檢疫21天。