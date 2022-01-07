徐英偉被指洪為民生日會上除罩聊天　當日着同款大褸訪議員辦公室

港區人大代表洪為民周一（3日）舉行過百人生日派對，多名官員出席，民政事務局局長徐英偉其後向特首林鄭月娥表示逗留了一晚並在現場進食，林鄭昨日（6日）在記者招待會上點名批評指「尤其失望」。



昨日網上流傳一張洪為民唱歌照片，相中有人穿的大褸與徐英偉相同，並顯示在沒有戴口罩之下與他人聊天。



流傳洪為民生日會照片，最右邊男子所穿的西裝外套款色，與徐英偉當日下午到訪立法會議員辦公室的外套一樣，而這張照片顯示該人沒有戴口罩與在場人士聊天。

徐英偉多次穿着同款西裝外套出席活動

昨日網上流傳一張相片，顯示洪為民在唱歌期間，後方所有賓客都沒有戴上口罩，站在一旁聊天。有出席者向《有線新聞》確認，相片最右方穿着泥黃色外套的男人，就是徐英偉。從相片所見，該男人側身背向鏡頭，正與一男一女聊天，並未見到有口罩。

翻查徐英偉Facebook相片，徐英偉當日下午亦有穿着一件泥黃色直條西裝外套到訪立法會議員中信大廈辦公室，相中的外套與洪為民照片顯示的吻合，同樣左邊有一個大型西裝袋。而徐英偉在去年12月23日出席一個活動時，亦穿着同款西裝褸，相中顯示外套左後方有明顯開叉摺疊位，亦與洪為民照片的西裝相同。

林鄭月娥在記者會表示，對有官員在變種病毒Omicron進入社區後仍出席大型聚會，感到十分失望，尤其是徐英偉，在宴會逗留全晚，將自己置於風險之中，而其他9位都無在場逗留太耐，無脫口罩食飯及製造風險，應該分開看待。

她指抗疫工作時間長，很多人努力抗疫，作為政府主要官員更應以身作則，盡量避免出席有風險的私人聚會，這些亦並非公職上要求出席的活動，官員當然要為自己的行為負責。