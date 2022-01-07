洪為民飯局｜還原林鄭斥責國泰「特區之首負責論」　三日說法之變

新冠變種病毒Omicron殺到香港，從國泰空少違反家居檢疫，到高官出席人大代表洪為民「疫宴」，特首林鄭月娥多次見記者解畫，斥責國泰高層時拋出「特區之首負責論」，但對局長高官出席飯局，就僅表示官員要個人負責，反駁稱「問責制不是去到我要為每一位同事個人的決定和行為負上個人的責任。」

立法會議員田北辰直言，如果國泰高層要為機組人員違規負責，特首亦要為官員違規負責。



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此輪Omicron變種病毒殺到香港，其中一個最早的源頭，是一名國泰空少在去年底回港後，無按要求居家檢疫三日，而是出街與親友聚餐，繼而引發又一城望月樓群組爆發。

12月31日，林鄭月娥召見國泰航空主席和行政總裁訓斥，當日食衛局局長陳肇始已在記者會表示，特首已向國泰表達強烈不滿。

1月4日林鄭月娥見記者，斥責國泰高層，拋出「特區之首負責論」。（歐嘉樂攝）

1月4日 「作為特區之首我要為所有事情負責」

到1月4日（周二）早上，林鄭在行會前記者會，大談對國泰的不滿：「對於國泰今次有些機組人員的違規行為，我是非常不滿，所以在12月31日我召見了國泰的主席和行政總裁，嚴厲地訓斥他們。」

林鄭亦引申為「特區之首負責論」：「當然他們作為高層未必知道每一個員工的行為，但這並不可成為免責的理由，作為機構的主管，等如我是特區之首，我也要為所有事情負責。」

1月5日，林鄭月娥回應記者追問特首你作為防疫總指揮，是否需要為此輪疫情負責。（歐嘉樂攝）

1月5日 無答防疫總指揮如何負責

翌日（1月5日）政府始公布收緊防疫措施，記者再追問除了空少違規外，仍有其他防疫漏洞，「特首你作為防疫總指揮，是否須要負責，抑或由處理海運、空運的運輸及房屋局負責？」

林鄭當時再次斥責國泰：「作為這間公司的最高層，我亦曾說過，儘管他們未必能夠知道每一位員工的行為，但他們須要負責，負上一個企業和領導的責任。」她要求國泰交報告，但無再回應「特區之首負責論」。

1月6日，林鄭月娥見記者，回應高官出席飯局，官員需要隔離。（廖雁雄攝）

1月6日：不是要為同事個人行為負責

不過到周三（1月6日），民情急速升溫，全因多名高官出席人大代表洪為民1月3日的生日宴會，當中有人染疫，民政事務局局長徐英偉被列為密切接觸者，要入竹篙灣隔離。

林鄭月娥再見記者，直言對徐英偉和出席的官員表示失望：「這次有這麼多位官員在疫情嚴峻時，特別是Omicron進入社區之後，仍然出席這些大型聚會，我感到失望，尤其是民政事務局局長。」

記者再次就「特區之首負責論」提問，問林鄭「作為他們的上司需不需要負責」，林鄭月娥就反駁稱，不是要為官員個人行為負責：

這種問責制不是去到我要為每一位同事個人的決定和行為負上個人的責任。如果你說我有領導的責任，那麼如果整體疫情控制得不好，是因為這件事也好，或是因為另一件事也好，那我當然要負責。我從來都沒有推卸過我是香港抗疫的第一負責人，所以做得好、做得不好，都是行政長官負責的。對於個別官員在這次事件中的表現不佳，我作為行政長官，我會採取適當的行動，但今日並未可以跟大家說這些適當的行動是什麼。 林鄭月娥（2022年1月6日）

短短兩日，林鄭對下屬「負責」的演繹，已逐步降級，從「所有事情」，到不回應，再到「這一定是個人負責」。

田北辰：政府寬己嚴市民

實政圓桌立法會議員田北辰在電台節目表示，如國泰高層要為機組人員違規負責，特首亦要為官員違規負責，直言事件給予公眾的觀感很差，對特區政府整體表現失望，又指收緊防疫措施令市民、餐飲零售業界晴天霹靂，但官員卻仍出席大型聚會，與疫情要去到禁堂食的嚴重程度不符，認為政府不能寬己而嚴市民。

田北辰在認為政府寬己嚴市民。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

▼1月6日立法會進行消毒▼

