洪為民生日宴｜消息：政府擬從嚴檢疫　「一哥」蕭澤頤已入竹篙灣

本港新冠病毒疫情波及官場及政界。港區人大代表洪為民本周一（3日）生日宴再有賓客染疫，爆出第二名患者，座上客之一、港台普通話台女員工楊子矜今（7日）初步確診，由於她在當晚6至9時許在場，原本在9時半前已離開的「一哥」警務處處長蕭澤頤等100人，由原先不用進入竹篙灣檢疫，變為要進入。



消息指，若楊子矜的覆核呈陽性，固然全部要送入竹篙灣，但當局傾向從嚴，即使是復陽，也會安排所有出席者入竹篙灣。



值得注意的是，當局透楊子矜的樣本的CT值介乎34至36，即病毒含量較低，有待確認是否確診。專家表示，不能排除個案涉假陽性可能，例如檢測樣本於化驗受到環境污染。楊子矜丈夫、醫生朱偉星則透露，為趕及將樣本送往化驗，昨晚遂於化驗所殘廁替妻子採樣，他確認期間並無觸碰周遭環境，不過他昨日在自己診所，有為病人注射科興疫苗，不敢定論是否污染妻子的樣本，需交由專家判斷是否「假陽性」。



▼洪為民生日派對，有確診者出席，涉事餐廳▼



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周一晚9時半成重要分野

13名政府官員、約20名立法會議員及一批政商界人士，出席洪為民於本周一舉行的大型生日宴會，其中榮源茶行太子女王詩雅今日確診，楊子矜檢測今日初步陽性，兩人分別前後腳抵達及離開宴會，關鍵時間為晚上9時半，前者在晚上9時半後到場，後者在6至8時許及9時至9時27分在場，沒有重疊。

該聚會由傍晚6時許至深夜舉行，有170人參與，當中約70人左右於晚上9時半後抵達，宴會可飲食，亦無固定座位，當局指，難界定餐廳內哪個位置是密切接觸，加上逗留時間不短，故所有出席人士都要檢疫，他們的家居接觸者亦須短期檢疫。

換而之，早前因王詩雅於晚上9時半後才出席宴會、而無須接受檢疫的10位官員，將一併被視為須接受檢疫的緊密接觸者，涉及共100名賓客，包括警務處處長蕭澤頤等。

梁子超：復陽可能性不大 所有人應送檢疫

在今日衞生署記者會上，當局指初步陽性患者楊子矜的CT值介乎34至36，即病毒含量較低，有待確認是否確診，故稍後始能作實。

呼吸系統專科醫生梁子超接受查詢時指，雖然病人的CT值低，但復陽的可能性不大，因本港早前清零多時，「無傳播好耐。」他續指，按現時情況顯示，不能排除個案涉假陽性可能，惟機會非特別高，「可能係樣本受污染，最驚就係化驗所有環境污染，以前其實都其實試過」，但需待覆檢後進一步確認。梁續指，倘獲確認屬假陽性，則可按早前的檢疫安排，只將下半場賓客送往檢疫。

不過，倘個案獲證實確診，則顯示社區或有隱形傳播，且由於兩人並不相關，需進一步調查傳播源頭誰屬，「成個群組風險都會急升。」他又指，為小心起見，所有曾出席派對人士均應送往檢疫。

楊子矜夫朱偉星醫生：在殘廁為妻採樣

楊子矜丈夫、家庭醫學專科醫生朱偉星晚上接受查詢時表示，太太原本打算前往社區檢測中心進行檢測，惜預約者眾，「爆到今日下晝先有位，諗諗吓都係想快啲(檢測)。」經商量後，遂決定由他親為太太檢測，但當時已屆徬晚，由於時間緊迫，需趕及在化驗所關門前提交檢測樣本，遂與太太趕至並即場於化驗所的殘廁為其採樣，他確認期間未有觸碰周遭環境。其檢測樣本亦同樣由自己採集，惟已於當日早上於其診所進行。

朱偉星表示，由於太太CT值低，再加上基因排序不尋常，不排除樣本受到環境污染，衞生防護中心正覆檢其個案，明天亦將派員到其診所採集環境樣本作進一步調查。他續指，化驗所本身並無儲存疫苗，但他當日有為病人注射科興疫苗，「係咪帶咗（疫苗基因）喺自己身，我都真係唔敢講（不能肯定）」，需交由專家判斷。

他今晚已抵達竹篙灣檢疫中心，另太太則正在醫院，並被安排獨立隔離，他期盼太太屬於「假陽性」個案，則可鬆一口氣。

▼1月6日立法會進行消毒▼

