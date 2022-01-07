洪為民生日宴│林鄭月娥指示涉事高官停職　委陳國基、聶德權調查

港區人大代表洪為民周一（3日）舉行生日派對，多名高官出席，引起政界震動。行政長官林鄭月娥今日（7日）晚上發表聲明，指所有出席後需要檢疫的官員不宜在檢疫期間履行職務，並須用其自身的假期檢疫。另外，林鄭亦指示行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權，詳細調查13名高官赴會的細節。



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累計13名官員涉事 楊子矜轉確診後入竹篙灣檢疫

林鄭表示，由於疫情有進展，除了已被送入檢疫中心的民政事務局局長徐英偉、入境事務處處長區嘉宏及發展局局長政治助理馮英倫之外，另外10名官員將陸續被安排進入檢疫中心，待衞生防護中心稍後確定新一宗感染個案、即港台普通話台女主持楊子矜是否屬確診個案。

聶德權會兼任民政局局長 邱騰華則兼掌財庫局

林鄭指示所有接受檢疫官員，不宜在檢疫期間繼續履行職務，並須用其自身的假期進行檢疫，又宣佈一系列工作調動，包括由副廉政專員／廉政公署執行處首長丘樹春署任廉政專員，警務處副處長（管理） 郭蔭庶署任警務處處長，入境事務處副處長郭俊峯署任入境事務處處長。考慮到民政事務局及財經事務及庫務局的局長及副局長都須要接受檢疫，公務員事務局局長聶德權會兼任民政事務局局長，而商務及經濟發展局局長邱騰華則兼任財經事務及庫務局局長。所有署任及兼任安排會有效至各有關官員完成檢疫為止。

洪為民生日晚宴上，嘉賓多數沒有戴口罩。（資料圖片)

調查官員是否無使用安心出行、無戴口罩

關於13名政府官員出席晚宴的行為有否違反紀律，林鄭已指示陳國基及聶德權作出詳細調查。陳國基會處理10名政治委任官員及廉政專員白韞六的調查，而聶德權會處理兩名屬公務員的部門首長的調查。調查會涵蓋每名官員出席該宴會的詳細情況，包括抵達及逗留時間、在宴會中的行為等，並會參考由食物環境衞生署分別就各人按「599F」條例進行的調查及執法工作，例如有否使用「安心出行」、佩戴口罩等。

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼

