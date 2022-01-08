洪為民生日宴｜港台楊子矜疑假陽性　丈夫朱偉星：或診所疫苗污染

出席洪為民生日宴的港台普通話台主持楊子矜昨日初步確診，惟其病毒量低，入院覆檢後今日（8日）疑為假陽性個案，其任職家庭醫生的丈夫朱偉星今日向《香港01》表示，太太入院後兩次檢測均呈陰性，基因排序亦與現時流行的病毒有異。他指，前日（6日）拿取其診所的檢測工具，到上環一間化驗所為太太採樣檢測，而其診所有為病人注射科興疫苗，推斷採樣工具可能被疫苗污染，導致太太出假陽性的情況。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇下午將聯同衞生署人員，會到其診所調查。



▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



+ 10

朱偉星表示，其妻昨日入住北大嶼山醫院覆檢兩次仍是對病毒陰性，而基因排序亦與現時流行的病毒有異，推斷有可能被疫苗污染，「環境污染絕對係一個可能性嚟嘅」，因此袁國勇下午將會到其診所調查，了解是否因受科興疫苗污染而出現假陽性個案。

朱偉星指，其診所有為病人接種科興疫苗，前日下午（6日）他有帶同診所的採樣工具，趕往位於上環的化驗所，親自為妻子楊子矜採樣，雖然採樣地方並非其診所，但工具也有可能受污染。

朱偉星又提到，若其妻的樣本最終證實是假陰性，「我諗唔止我鬆一口氣，好多、好多人都鬆一口氣啦，起碼𠵱家無端端有成百幾因為Joyce呢個結果，而要排隊入嚟竹篙灣嘅，我諗都會鬆一口氣啦」。

但他強調無奈被送往檢疫非無辜，「冇無辜嘅，我諗呢啲係我哋要學嘅一個教訓啦，樣樣嘢要更加小心啦，可能我……我都係要學更加小心㗎」，他又慨嘆其妻染疫一事被社會過份放大，提醒社區已有其他個案爆發，應正視病毒在社區廣泛傳播。

▼1.7港台普通話台主持楊子矜初步確診▼



+ 1

他又指，半夜才被送往檢疫中心，早上吃過第一餐早餐，「今朝嘅早餐都算OK嘅，夠熱，好味就唔好求㗎喇」，形容隔離期間只能對着4面牆「都辛苦㗎」，「雖然𠵱家我入咗嚟，但我都同太太講，如果我真係要（隔離）21日，去到第二個禮拜嘅時候，我就未必會咁風騷㗎喇」，「𠵱家好運，可能可以幾日就過喇」。

惟他笑言，多名高官被隔離可以體會到隔離市民嘅苦況，「一開始我都話，徐英偉入嚟係好事嚟，因為民政事務局就係睇呢樣嘢吖嘛，自身經驗吓係幾好，我成日都講『他朝君體也相同』」。