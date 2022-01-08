洪為民生日宴｜陳肇始：出席者逾180人　設施緊張推3檢疫酒店

變種病毒Omicron肆虐，更可能出現港區全國人大代表洪為民生日宴群組，食物及衞生局局長陳肇始今日（8日）在電台節目表示，洪為為生日宴的出席者增至逾180人，至今約80 人已送入竹篙灣檢疫。她坦言檢疫設施緊張，竹篙灣已用了1,500個單位，日後或需再推檢疫酒店，讓密切接觸者隔離，並透露已有3間酒店準備就緒，但憂慮在Omicron疫情下仍不勝負荷，將會研究家居檢疫，但強調需要其他政府部門提供配套才能成事。



▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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洪為民生日宴已有兩人染疫，令多名高官、議員要檢疫，陳肇始早上出席商台節目《政經星期六》後表示，根據最新資料，參加該聚會的人數超過180名，衞生署已不停發出檢疫令，至今有80人已送入竹篙灣的檢疫中心。

洪為民派對和「望月樓」群組爆發後，有多食客在多日後才被尋回，「安心出行」被質疑無法抗疫，被問到會否將「安心出行」實名制，她表示，社區內有多條傳播鏈。現時已經增加人手，包括紀律部隊人員協助個案追蹤，但仍會檢視是否有需要在「安心出行」增加追蹤功能。

陳肇始在節目上又坦言，檢疫設施緊張，竹篙灣檢疫中心已用了1,500個單位，雖然鯉魚門渡假村、八鄉檢疫中心和西貢戶外康樂營正在備用，惟單位不多，預料再出幾宗個案就會滿額。她透露，將會再推行檢疫酒店讓密切接觸者隔離，現時已有3間酒店準備就緒，若日後連酒店亦要爆滿，便要考慮居家檢疫，但強調新安排需要其他政府部門配合、提供配套。

她又提到，現時疫情嚴峻，憂慮有多在潛在傳播鏈亦未找到，她表示個案追蹤辦公室已「疲於奔命」，日以繼夜追蹤相關個案，以截斷傳播鏈，形容是「當前急務」。她又呼籲市民要跟足強制檢測公告做檢測。惟相關群組在短時間內已傳了幾代，預告Omicron疫情或可令本港醫療系統崩潰，加上本港以「動態清零」為目標，所有個案均需入院隔離，冀能盡快切斷傳播鏈。她希望市民在此關鍵期入減少外出，以減少社區上的人流。

▼1.7文田山道仁禮花園B座強制檢測▼



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衞生署署方林文健亦在節目上表示，截至昨日（7日），本港已錄得223宗Omciron個案，主要是外來輸入為主，但日前國泰機組人員群組爆發，令本港社區也出現相關個案，包括「望月樓」、「維園跳舞」群組等，並進一步擴散，形勢岌岌可危，現時難以判斷社區有多少傳播鏈，希望在24小時內將密切接觸者送檢，最高峰期每日可轉移200至400人，他形容政府的行動要如「下圍棋」，要迅速下決定、圍堵傳染源。

他又指相關個案有三大特點，包括病人的CT值低、病毒量高，患者均在密集環境進行除口罩活動，令病毒廣泛散播，以及國泰空姐母親無打針而感染至少13人，形容是「超級傳播」，但強暫確診個案仍少，需要更多樣本才能就染疫特徵下結論。

▼1.7銅鑼灣美蘭閣封區檢測▼

