Omicron﹒封區│逸東邨信逸樓機艙清潔工初確診　晚上7時圍封檢測

政府今日（8日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自下午7時起限制在逸東二邨信逸樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（9日）上午約7時完成此行動。



政府發言人表示由於今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

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根據今日的確診個案中，一名39歲於機艙清潔的女士初步確診，她與家人居於逸東二邨信逸樓，平日的工作主要清潔飛機上的洗手間或換枕袋、倒垃圾等。

初確診患者平日有做定期檢測，上周日（2日）及本周二（4日）的檢測結果呈陰性，她在1月7出現發燒，曾到北大嶼醫院留口水樣本，其後再到機場採樣，兩個樣本結果均呈陽性，其CT值為16.95，至1月8日的CT值為19.3，當局相信她是在機上受到感染。

然而，她平日的行蹤包括每天上班及到逸東街市，平日乘搭城巴S56上班。

（政府網頁截圖）

另外，港府指，要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測，在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。