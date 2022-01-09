市建局改造長沙灣永康工廈　上層單位變辦公室　每伙增值2000萬

市建局曾擬重建長沙灣永康工廠大廈，但當年因有部份業權不願接受收購，故最終須終止重建計劃，後來市建局「變陣」，提出「局部改造」方案。

市建局行政總監韋志成今日（9日）發表網誌，稱經過3年時間，其改造工程已竣工，成為市建局首幢以改造重設復修、活化再用的工廈項目，並已於上月起，成為市建局樓宇復修部的辦事處。他估算，經活化後，市建局把上層單位改造成辦公室，每個單位的物業價值增加約2,000萬元。



近60年樓齡的汝州西街永康工廠大廈，在工程前後的外貌。（市建局網站）

韋志成解釋，「局部改造」方案意指工廈的公用地方，由市建局統籌各項公用屋宇設備的改建和優化工程，並全數支付工程費用，以取代「全幢改造」。而其他廠戶持有的單位，可維持其相關用途和營運，不用作內部改造。

建議工廈業主參考

韋志成認為，面對業權分散處境的工廈單位業主，可參考市建局今次的「局部改造」執行模式，復修及改造工廈、提升設施，相信可以為其工廈物業單位增值。他透露，今次整項改造工程的支出約1.5億元，以市建局持有27個單位合共約7萬2千平方呎樓面計算，即每平方呎改造成本需要約2,000元。

然而，經活化後的單位可改作辦公室用途。他估算，市建局上層單位改造成辦公室後，每平方呎樓面市值將超過1萬1千元，較改造前約5,000元增加一倍多。另外，以每個上層單位面積約3,100平方呎計，每個單位的物業價值增加約2,000萬元，相信單位的市場租值，亦會隨物業增值和環境設施改善而有所提升。

市建局將地下單位活化改建成樓宇復修部辦事處，並設有多個房間，供已預約的資助計劃申請人及法團來辦理手續。（市建局網站）

市建局將其持有的地下單位改設為消防控制室，並容納新加的公用設備，包括消防水缸，服務全幢樓宇的用戶。（市建局網站）

回本期估計要近20年

韋補充，個別工廈的復修和活化，並非市建局的核心業務，而為了推展這個項目，市建局預留一億多元的資金來應付相關工程開支，儘管活化後的單位因自用作辦公室，抵銷在其他商業大廈租用地方的租金支出及相關費用，但回本期估計亦要接近20年。不過，他希望今次案例可作牽頭和示範作用，以增強各界對改造和活化工廈的信心。