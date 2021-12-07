土瓜灣「四合一」重建項目截收31份意向書　新世界、新地參與

市建局旗下土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街「四合一」重建項目，最高可建樓面約52.68萬平方呎，估值高達66億元，項目於今日（7日）中午截收意向。

【16:58】接獲31份意向書

市建局公布，項目合共接獲31份意向書。局方董事會設立的遴選小組，將會按照訂定的入圍準則，就發展商及財團的項目發展經驗及財政能力，從收到的意向書中挑選符合資格的發展商及財團，並邀請入圍的發展商及財團提交合作發展標書。

【11:30】接獲至少17份意向書

據了解，截至上午11時半，現場接獲至少17份意向書，遞交意向書的財團包括新世界（0017）、南豐、華懋、中國海外（0688）、遠東發展（0035）、英皇（0163）、泛海（0129）、招商局置地（0978）、爪哇控股（0251）、帝國集團等。此外，新地（0016）亦有就項目遞交意向書。

項目估值60億至66億

該四個項目於2013年至2017年間展開，覆蓋兩個相鄰的地盤，分別為鴻福街/啟明街及榮光街/啟明街，合併發展，總地盤面積為58,535平方呎，預計總樓面共526,812平方呎。該重建項目市場估值約60億至66億元，每呎樓面地價約1.13萬至1.25萬元。

成功投得此發展項目的發展商及財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本，包括以增設連接土瓜灣港鐵站、海心公園等主要公共設施，加強區內外連接性；擬定小區內步行街兩旁的配置及綠化設計，提升街道活力等。

中標財團需以「小區發展」為藍本

市建局以「小區發展」模式，在九龍城土瓜灣小區開展涵蓋上述發展項目在內合共8個相連的發展項目。8個項目將在不同時間批出合作發展合約予發展商，但各個項目之間將透過「總體設計要求」所訂立的標準發展。