銅鑼灣崇光百貨20歲兼職女售貨員初步確診　上周日光顧大埔壽司郎

變種病毒株Omicron殺入社區，疫情繼續擴大，新五波疫情正形成中。本港今(9日)新增33宗確診，6宗屬於本地感染個案，其中1宗源頭不明。

初步確診方面共有逾20宗，包括一名感染源頭不明的20歲女子，她與家人同住掃管笏愛琴海岸8座，並於銅鑼灣崇光擔任兼職售貨員，去年12月28日最後上班。潛伏期間，她曾到訪大埔超級城逛街及於壽司郎坐迴轉枱進食，亦曾於屯門愛定商場東亞大藥房工作。



感染源頭不明的20歲女子，於銅鑼灣崇光擔任兼職售貨員，去年12月28日最後上班。(資料圖片)

本港新增33宗確診，當中6宗屬本地感染，包括一宗感染源頭未明個案。另外，初步陽性個案超逾20宗。

逾20名初步確診人士中，包括1宗源頭不明個案，患者是20歲、居於掃管笏愛琴海岸8座的銅鑼灣崇光兼職售貨員，CT值介乎24至31，並無病徵，屬無接種疫苗人士。她於12月28日最後上班，由於銅鑼灣崇光曾有確診者到訪，故她於今年元旦日進行首次檢測，結果呈陰性，她再於同月8日再度檢測，結果呈陽性。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，暫未肯定個案是否與銅鑼灣崇光有關，「 唔似該處有傳播, 會核實返工情況。」

女患者曾於1月2日曾光顧大埔壽司郎。此圖並非大埔分店。(資料圖片)

女患者潛伏期間曾前往屯門愛定商場東亞大藥房，1月2日下午3時至5時半曾往大埔超級城逛街，同日下午5時半至6時半則曾到訪大埔壽司郎，坐迴轉枱進食。她亦曾於愛定商場長城參茸行看中醫，其餘時間則在東亞大藥房工作。

張竹君又提到，日前初步確診的理貨員，其病毒基因與空組母親群組一致，但由於仍未找到兩者的傳播鏈，故仍暫列為源頭不明個案。

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