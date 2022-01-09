Omicron│維園外傭聚集人數大減　印傭聞教會群組驚呼：Oh My God

Omicron變種病毒殺入社區，有確診印傭曾到訪教會，約百人需要檢疫，更陸續有印傭確診。不少外傭周日都到維園休憩，惟維園近日出現跳舞群組。《香港01》今早﹙9日﹚到維園，發現外傭人數比平時少，過往維園草地幾乎都坐滿外傭，但今日仍有大片空地，有每周到維園的印傭都同意今日人流較平日大減。對於再次爆疫，更出現印傭教會群組，有印傭事前並不知情，得知即呼：｢Oh My God！｣



記者今早約11時到達維園，雖然噴水池及草地位置都有人聚集，不過大都遵守防疫規定，未有超過4人聚集，也不見脫下口罩載歌載舞，不少人帶同帳蓬於草地上進餐。過往維園草地於周日都坐滿遊人，但今日人數只佔了約三之一。另外，有政府人員於現場提醒外傭遵防疫規定。

來港工作11年印傭謂維園今日人數大減

印傭Lina來港工作11年，幾乎每周都到維園與友人聚會，她同意今日人數大減，較過往冷清。她知悉新變種病毒流入社區，也曾聽聞有往教會印傭確診，雖然自己身邊有友人會到宗教場所，人數亦不少，不過與是次群組的宗教不同，故不知涉事教會的具體情況。

不時需外出買餸 最擔心理貨員源頭不明個案

Lina坦言，擔心疫情發展，僱主亦不太希望她外出遊玩，故叮囑避免到人多地方。對於出現源頭不明的超市理貨員個案，她表示不時都需外出買餸，未聽聞相關個案，但直言：｢街市人多都驚｣。她又稱，已接種兩劑復必泰疫苗，會由僱主安排接種第三劑，但據稱現時疫苗中心爆滿。

Lina幾乎每周都到維園，同意今日人數大減。（李澤彤攝）

印傭稱僱主亦提醒要保持社交距離

另一名印傭Endang表示，知悉有患者曾到維園，平時甚少外出，亦不會到維園聚集，不過今日友人都到維園，故前來見面，但承認擔心疫情，尤其知道Omicron的傳染力較過往強，僱主亦有提醒要多加留神，及保持社交距離。

談到出現印傭教會群組，有約百人送往檢疫，Endang坦言並不知情，聞訊後直言：「Oh My God！」她表示未算非常留意新聞，現時更擔心疫情。她又指，已打兩針復必泰，會在僱主安排下打第三針。