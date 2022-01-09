Omicron防疫｜沙田馬場今續禁公眾入場　沒慶祝儀式　馬場站停開

Omicron觸發的第五波疫情威脅愈演愈烈，政府日前收緊防疫措施後，今日（9日）是首個沙田賽馬日。馬會表示，因應政府要求控制賽馬日入場人數，今日、1月12日、1月16日及1月19日舉行的賽事入場有新安排，除董事、練馬師、騎師及相關職員外，只容許已預先訂座的出賽馬馬主與同行賓客進入馬場，而港鐵東鐵綫馬場站及彭福公園停車場亦不會開放。



繼上周三（5日）跑馬地夜賽，跑馬地馬場容許已預先訂座的董事、遴選會員、馬主、會員及其賓客進場後，今日沙田日賽公眾人士續不會獲許進入馬場。

只容許已預先訂座的出賽馬馬主與同行賓客入馬場 需掃安心出行

馬會指，除董事、練馬師、騎師及相關職員外，今日、1月12日、1月16日及1月19日舉行的賽事，只容許已預先訂座的出賽馬馬主與同行賓客進入馬場，而所有進場人士須遵守公共衞生防護措施，包括在入場前接受體溫檢查及在場內佩戴口罩，在進入馬場及場內餐飲處所前必須使用手機掃描「安心出行」場所二維碼。

馬匹亮相圈內每組人群只限最多四人

為符合政府要求，馬匹亮相圈內每組人群只限最多四人，並有特別措施確保每組人群內的人士及每組人群之間最少有1.5米的社交距離。，而除於各場賽事後在凱旋門為頭馬馬匹及馬主拍照外，馬場內不會進行慶祝安排或儀式。

不設馬場雙邊投注

同時，上述4個賽馬日不設馬場雙邊投注，港鐵東鐵綫馬場站及彭福公園停車場不會開放，出賽馬馬主可使用沙田會所停車場，先到先得。

馬會指，受影響顧客如以信用卡預訂馬場設施，有關款項將退回信用卡戶口，如以現金購票，可憑收據或門票於今日起計14天的辦公時間內，前往任何一間場外投注處辦理退款。如有查詢，請致電顧客服務熱線1817。

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