Omicron｜大埔美新大廈四日兩度圍封檢測　君匯港、愛琴海岸同封

Omicron病毒在本港持續擴散，政府晚上引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），於今晚（9日）７時及9時先後對三幢大廈展開圍封檢測，要求居民及訪客接受強制檢測，以找出是否有隱形患者，包括中產屋苑大角咀君匯港2座及屯門愛琴海岸8座，而爆發垂直傳播的大埔舊墟美新大廈，則四日內兩度被圍封檢測，預料明日最快上午約6時半起陸續解封。



與北角空姐群組相關的大埔舊墟美新大廈，五樓D室相繼出現三宗確診個案，10樓D室女住戶今日更初步確診，大廈疑出現垂直傳播，6樓或以上D室單位的居民，須撤離檢疫。

美新大廈繼上周四（6日）後，今晚再列為指明「受限區域」，自晚上9時起，除大廈地下的商鋪及1樓至3樓的安老院外，大廈內的人士須留在處所並接受強制檢測，受檢人士於明日凌晨零時30分前接受檢測。

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▼1月9日，大埔美新大廈D室單位撤離▼



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另外，兩位初步確診患者的住所，包括大角咀君匯港2座和屯門愛琴海岸8座，晚上7時列為指明「受限區域」，居民須強制檢測。

根據今日發出的強制檢測公告，任何人士於指定日子期間曾身處上述三大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於1月11日或之前接受強制檢測。