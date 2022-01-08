Omicron｜王詩雅母3歲孫初確診　居炮台山縉景臺一座　須圍封強檢

衞生防護中心今日（8日）公布5宗初步陽性個案，其中一宗涉一名3歲小朋友，為早前確診個案12821，即空姐母親（＃12754）女友人的孫兒，亦即洪為民生日宴關鍵人物、37歲女士王詩雅（#12838）媽媽的孫兒。這名幼童與家人居於炮台山木星街18號縉景臺。政府於晚上7時將其住所圍封強檢，料明早7時完成行動。



另外，政府於7時將北角雲景道50號富麗園B座列作「受限區域」，發言人指，由於發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。但暫未公布個案詳情。



政府今日（8日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午7時起限制在銅鑼灣及北角的指明「受限區域」，即銅鑼灣木星街18號縉景臺第一座和即北角雲景道50號富麗園B座。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是分別在明日（9日）上午約7時及6時半，完成銅鑼灣及北角的圍封行動。

北角雲景道50號富麗園B座被列為受限區域。（羅君豪攝）

政府發言人表示，今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

空姐母親友人曾到訪陸田園餐廳 其3歲孫兒初步確診

個案涉及一名3歲小朋友，為早前確診個案12821，即空姐母親（＃12754）女友人的孫兒，居於炮台山木星街18號縉景臺。他曾於12月31日晚上9時到過綠田園，期間曾進食三文治，當局暫未知該名病人於餐廳或家中受感染。而另一宗個案當局則暫未公布

政府將於「受限區域」內安排由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，並要求受檢人士於今晚十一時三十分前接受檢測。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。