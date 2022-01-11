強制檢測｜黃大仙祠等39處上榜　16歲女生天后匯進教育補習

Omicron疫情擴散，食物及衞生局今日（11日）凌晨公布強制檢測公告，因應一宗與輸入個案有流行病學關連的個案、一宗可能與輸入個案有關的個案，以及七宗初步陽性檢測個案，有39個指明地方被納入強制檢測公告。

公告涉及的個案中，包括一名在中環置地廣場Dior任售貨員的32歲女士、一名曾居住帝逸酒店52歲男子、一名就讀嘉諾撒聖方濟各書院16歲女學生等。

上榜地點包括大埔超級城、大埔壽司郎、黃大仙祠、嘉諾撒聖方濟各書院、帝逸酒店、北河街街市、大埔龍尾泳灘、愛定商場等。



▼1月11日強制檢測公告詳情▼



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1月4至5日曾到置地Dior Men需檢測

涉及個案中，包括一名居住安寧花園的32歲女士，她與早前確診的印傭（#12903）及一名3歲童（#12961）同住，她在中環置地廣場中庭Dior Men男裝部做售貨員，在1月4日至5日曾身處超過一小時的人士需檢測。她本月3日去過坑口東港城購物，又去過御美堂按摩，本月6日送往檢疫中心。

有患者曾到訪黃大仙祠

另一名相關初確診人士是#12841及#12825的家人，即曾到過陸田園餐廳小廚的婦人及其丈夫，患者在本月5日送往檢疫中心，家住和富中心15座，在位於觀塘的羅兵咸永道會計師事務所工作，最後上班日期本月3日，本月4及5日做檢測結果呈陰性，8日發燒，9日送往瑪嘉烈醫院。患者在本月2日去過黃大仙拜神，曾到星格流行音樂學院練歌，有十多人一同唱歌。

另一涉及個案為於中信證券工作的52歲男子，於本月8日送檢疫中心，9日開始喉嚨痛、咳嗽，本身沒有接種疫苗，他曾因擔心疫情而在沙田帝逸酒店居住過，因此曾住帝逸酒店的人士都要檢測。

在1月2日下午1時至下午2時到黃大仙祠人士需強制檢測。（資料圖片／李澤彤攝）

染疫嘉諾撒聖方濟各書院女學生曾在天后補習

公告另涉一名就讀嘉諾撒聖方濟各書院16歲女學生，是中信證券工作的婦人（#12913）的家人，家住富麗苑，已接種兩劑復必泰疫苗，本月8日送檢疫中心，曾在天后景星中心二樓及三樓匯進教育補習及北角和富中心用膳。

食物及衞生局又指，就1月8日公布的其中一個被納入強制檢測公告的指明地方，地址應為香港新界屯門屯喜路2號屯門栢麗廣場2樓207及208號鋪Kids' Studio Education Centre。任何在1月3日下午2時至下午3時期間曾身處該指明地方的人士，須於1月7日或8日、1月10日、1月15日、以及1月22日接受檢測。

▼1.10政府圍封美孚新邨第五期蘭秀道5-7號強制檢測▼



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大埔浸信會幼稚園爆流感

另外，由於大埔鄉事會坊32-38號大埔浸信會幼稚園爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，該校被納入強制檢測公告。2021年12月28日至2022年1月10日，曾身處該校超過兩小時的人士，須於2022年1月10日至2022年1月12日期間進行檢測。已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至1月11日)▼



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因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。