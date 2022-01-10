Omicron｜5至11歲兒童接種新冠疫苗有副作用嗎？全科醫生5問5答

變種新冠病毒Omicron正在社區傳播，近日有餐廳的食客陸續被驗出感染病毒，不少地方和交通工具已納入強制檢測範圍。政府一直有意把接種疫苗的年齡降低，家長亦擔心病毒在學校傳播而需要停課。那麼，讓年齡較小的兒童接種新冠疫苗會有潛在風險嗎？全科醫生李俊輝回應部分家長的疑惑。



Omicron掀起第五波疫情，目前政府正積極防疫，包括禁止食肆晚上堂食、關閉娛樂場所，同時把患者曾到過的地方納入強檢範圍，要求市民進行病毒檢測等。而且，近日更有學校被驗出學生受感染，需要停課及師生強檢。

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如果家長有意為兒童接種疫苗，不妨聽聽醫生的意見。

問：給予兒童的疫苗劑量和成人的有何不同？

答：兒童疫苗的成份和成人一樣，劑量則是成人的三分之一。

問：早前有報告指青少年接種復必泰疫苗後出現心肌炎的副作用，5至11歲兒童接種的話，會否出現心肌炎等副作用呢？

答：是有機會出現。美國近日有更新報告，指過去為7百萬位5至11歲兒童接種疫苗，出現了約8個心肌炎個案。如果及早發現心肌炎或心包炎的情況，及早治理，一般情況下可痊癒且沒有後遺症。因此，當小朋友接種後，應留意他們有沒有心口痛、氣喘、心跳加速、頭暈、過分疲倦、持續發燒等症狀。

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（photo-ac）

問：有言兒童即使感染新冠病毒，症狀亦較為輕微，是否有逼切性需要打針呢？

答：首先，我們未了解新變種病毒對兒童的影響。二來，兒童接種疫苗後，除了可以保護自己，也能保護身邊的人，尤其是未打針的長者。

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問：假如小朋友能做好防疫措施，例如勤洗手、戴口罩和保持社交距離，是否已經足夠防禦病毒？

答：其實5至11歲小朋友較難做好防疫措施，所以疫苗是一個保護他們的好方法。

問：假如小朋友在接種疫苗後出現發燒、頭痛等不適症狀，可以給予成藥紓緩嗎？

答：如果是出現發燒、頭痛，小朋友沒有藥物敏感或對藥物有不良反應的話，坊間的退燒止痛藥都能幫助小朋友舒緩不適的狀況。不過，緊記留意小朋友有沒有出現嚴重的不適症狀，例如上述有關心肌炎的症狀，便需盡快求診。

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