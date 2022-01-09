Omicron｜國泰空姐母親跳舞群組衍生5條傳播鏈　近30人已中招

變種病毒Omicron殺入香港，由國泰空姐傳給母親而引起的「維園跳舞」群組持續擴散，引至第5波疫情。衞生防護中心今（9日）公布，群組至少累計28人染疫，包括一宗經全基因分析後，與群組肯定相關但未找到傳播途徑的不明源頭個案。

若果只單計可追蹤的空姐母親傳播鏈，已造成五代傳播，至少出現5個分支，涉及24人染疫，當中最矚目是隔代傳染榮源茶行太子女王詩雅，間接揭發了本月3日，本港近200名高官名人在疫情下，仍出席港區人大代表洪為民的生日派對，導致不少官員「坐疫監」，事件引起全城哄動。

空姐母親曾光顧的皇室堡東海薈拉斐特、天后陸田園餐廳小廚；曾去跳舞的維園和銅鑼灣社區中心亦有多人確診。一名被空姐母親傳染的印傭，其後出席百人教會活動，致有多名同鄉及其僱主家庭成員受感染，當中居大埔美新大廈的住戶，疑因垂直傳播而有其他不相識的住戶初步確診。



國泰空姐及母親引發的Omicron群組5條傳播鏈。（香港01製圖）

▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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一切由國泰及運房局訂立機組人員免檢疫開始

感染Omicron變種病毒株的28歲國泰空姐（#12676），上月27日於美國回港的國泰航機服務，由於該班機是以客機形式回港，因此空姐獲得以貨機人員身份，豁免酒店檢疫，直接回家進行醫學監察。但她在第三日（29日）發病，惟翌日去看私家醫生，再交口水樣本作檢測，至31日才有結果。她未有違反國泰指引，但延誤兩日檢測，結果觸發大規模擴散，但禍源仍頭是國泰及運房局所設計的機組人員免檢疫制度。

她的35歲兄長（#12746）及62歲母親（#12754）確診。其母在12月30日及31日有頻繁社交活動，除了每日早上在維園跳廣場舞，出現「維園跳廣群組」分支；到訪其中一位居於銅鑼灣東寧大廈舞友家，傳染給友人的印傭，形成外傭群姐分支；她又與兩名朋友到天后陸田園餐廳小廚早餐，再發展成陸田園群姐分支，並由此衍生出暫只有兩人染疫的洪為民生日群組分支；尚有感染源頭不明的理貨員，都屬於這個群組。

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼



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陸田園吃早餐傳染茶行老闆娘 引爆洪為民生日會風波

空姐母親上月31日與一名納園跳舞朋友及一夕名在維園晨運朋友，在運動後到天后陸田園餐廳小廚早餐，衍生新分支及小分支。當日同枱的59歲榮源茶行老闆娘（#12821）回家後傳染其37歲女兒王詩雅（#12838）及3歲孫兒（#12821），王詩雅其後在工展會感染一名32歲女同事（#12882）。

王詩雅本月3日出席港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民的生日派對，當晚有近200名高官名人出席，由於王詩雅屬確診患者，導致約90名出席者需要到竹篙灣隔離檢疫，包括民政事務局局長徐英偉、發展局政治助馮英倫、入境處處長區嘉宏等，由於另一賓客驗出「假陽性」，財經事務及庫務局局長許正宇、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白轀六等亦因出席派對，坐了一日「疫監」。

衞生防護中心今日（9日）再公布，王詩雅的一名43歲女友人初步確診。王詩雅與本月3日與她先在西營盤飲酒，再一同到洪為民生日派對。換言之，洪為民生日派對上至少有兩名患者，二人均於當晚9時半後抵達。

▼1.5衞生署到DIVA陸田園餐廳小廚調查▼



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聚餐、維園跳舞令病毒持續擴散

空姐母親用膳的陸田園確診患者尚有其62歲跳舞朋友（#12841），她其後感染了63歲丈夫（#12825），丈夫再傳染兩名74歲及71歲同事（#12880及#12913）；一名42歲測量師（#12767）同樣在陸田園食早餐後確診，他的4歲女兒（#12879）亦於近日染疫。

空姐母親不時在維園及銅灣社區中心跳舞，其48歲女舞友（#12806），於本月1日去過皇室堡富東軒，一名67歲食客受感染（#12840）；另有一名73歲舞友（#12860），本月3日在北角按摩，替其按腳職員的88歲家人亦初步確診。

空姐母親於12月30日於銅鑼灣皇室堡東海薈拉斐特吃早餐，同垣一名63歲男子染疫，二人出現該處時間相若，故也屬這個群組。

▼1月6日早上維園做運動市民▼



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傳染朋友印傭 教會聚會引發另一條傳播鏈

空姐母親在12月30日曾到銅鑼東寧大廈一名跳舞朋友家中相聚，舞友的43歲印傭（#12805）其後確診，她曾在1月1至2日在北角一間教會活動，同場的51歲外傭（#12854）、39歲外傭（#12883）及44歲外傭（#12903）先後確診。

當中，51歲外傭傳染家中僱主和少主（#12909和12910），其居於大埔美新大廈樓上同座向的住戶今日（9日）初步確診；居將軍澳安寧花園的44歲外傭亦感染了其少主。

1月9日，大埔美新大廈D室單位撤離



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執貨員病毒基因相同 未找到傳播途徑

另外，早前一名列為不明源頭的58歲超市執貨員，衞生防護中心經全基因分析後，發現病毒株與上述群組一樣，將會追查與各組群的關聯。