抗疫基金｜過去四輪未包郵輪公司　飲食業冀增百分百擔保額過年關

行政長官林鄭月娥表示，會推第五輪「防疫抗疫基金」，並以第四輪基金作藍本。於疫情下新推出的「公海遊」上周被叫停，但郵輪公司一直不受資助，旅遊業界立法會議員姚柏良表示，政府應考慮支援郵輪公司，指船上有逾千工作人員，停業期間亦有一定開支。他冀政府加碼支援旅遊業界，指本就通關作出大量準備，但現全部白費。



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上一次的防疫抗疫基金4.0已為前年12月21日批出，事隔逾一年，香港有不少新興行業彈出，未有受惠於基金。林鄭月娥今早表示，第五輪基金會針對直接受收緊防疫措施影響的行業，以及一直處於冰封狀態的行業，並會以上一輪為藍本，但資助金額會有不同。

於去年7月尾首航的「公海遊」上周被叫停，惟星夢郵輪確認郵輪公司因非旅行社，亦非屬跨境渡輪，過去一直沒受政府資助。姚柏良說，公海遊推行半年，兩間郵輪公司共接待15萬人次，而政府上周叫停後， 有不少航次取消，「船都唔敢泊喺郵輪碼頭，怕貴」，指船上有千多名工作人員，有開支成本，冀政府可提供支援。

他指，旅遊業界長期冰封，上次支援已是去年8月，而在本地遊和公海遊「吊鹽水都未起到作用」，叫停後「業務完全清零」，而去年12月時本見眉目可通關，業界已做好準備迎接，卻「一盤冷水淋落嚟」。他冀政府加碼支援，動用10億抗疫基金支援旅遊業，並更新合資格要求，不要續以兩年前的定義，指有部分旅遊業員工已轉了其他「荀工」，續獲資助並不合理。

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食肆於今次疫情下亦大受影響，稻苗學會主席徐汶緯說，臨近農曆新年，飲食業不少要提早出糧及花紅予員工，部分同業本已訂購鮑參翅肚、蠔豉髮菜等貴價食材，準備新春訂枱，但現時「冇得退，就算（食材）可以擺都冇理由擺一年」，即使疫情受控兩周後可重開夜市，都預期顧客有疑慮未必會光顧。

他認為，政府可以過去防疫抗疫基金對飲食業的資助作基礎，先以一次過的現金支援作「救命錢」，並加大「百分百擔保特惠貸款」上限，由600萬元增至1200萬元，並延長生效日期，讓業界捱過疫情。