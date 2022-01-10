防疫措施｜演出業協會料逾百場演唱會取消　損失逾兩億元冀獲資助

變種病毒Omicron殺入香港，政府收緊社交距離措施，所有表演場地再度關閉。香港演出業協會副主席許冰心今日（10日）在港台節目《千禧年代》表示，估計有逾百場演唱會受影響，門票收入損失逾兩億元，連同業界墊支的租金和製作費也無法收回，直言業界承受好大壓力，希望政府推出防疫基金支援業界。



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許冰心表示，再次收緊影響一定好大，包括往後3個月至半年的演出，演唱會也不敢出售門票。她指出，現行表演場所入座率為85%，擔心一旦重開後減少至50%，變相令部分觀眾無法入場，安排退票亦涉額外開支，強調對業界的影響一定不止14天。

被問及具體損失，許解釋，籌備連製作需時9個月，而出售門票則安排在演出前3至4個月，初步估計逾百場演唱會受影響，至少損失逾兩億元，加上墊支的租金及製作費，無法收回已投資的金額，對業界構成好大壓力。她指出，面對突如其來要關閉場地，業界未復甦再面對打擊，希望政府推出扶持業界措施，包括取消康文署場地時可獲豁免「殺訂」金額、推出防疫基金支援業界。

演出業協會副主席許冰心直言業界承受好大壓力，希望政府推出防疫基金支援。（資料圖片 / 余俊亮攝）

此外，香港粵劇商會主席杜韋秀明也表示收緊措施影響深遠，殺業界一個措手不及，無可奈何下只能配合防疫，14天已影響數十場演出，對農曆新年前重開不感樂觀。她透露，粵劇界已叫苦連天，解釋指上一次演出暫停半年，資助上限只有一筆過3萬元，希望當局派定心丸，盡早交代停擺多久，並向從業員提供資助，也向商會提供補貼，包括宣傳費、門票手續費等可實報實銷。

至於下月疫苗氣泡安排，她指出粵劇的主要觀眾是長者，估計新安排下損失至少1、2成收入，相信有一定觀眾流失，但只能盡量配合。