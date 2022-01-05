禁堂食｜1.7起食肆停6時後晚市堂食兩周　再閂主題公園酒吧卡拉OK

變種病毒Omicron殺入社區，引爆第五波疫情。特首林鄭月娥今日（5日）宣布，周五（7日）起收緊防疫措施，包括再次禁止下午6時後晚市堂食，以及減少食肆顧客人數，15類表列處所也要關閉，包括酒吧、健身中心、主題公園、美容院等，有關措施將維持至少兩星期。



林鄭月娥表示，過去一日本港新冠疫情出現急劇變化，發現數個社區傳播個案，或出現隱形傳播鏈，亦出現跳舞群組，其緊密接觸者也參與公海遊，引致超過3000人需要接受病毒檢測。

有見及海外Omicron傳播力強、速度快，確診個案或幾何級上升，有個案傳播途徑未明，屬危險信號，亦有市民在確診前的潛伏期曾到訪不少地方，形容第五波疫情一觸即發，面對嚴峻疫情，某程度上要與omicron競賽，故需推行果斷、快準狠措施，在短時間內切斷傳播鏈。

食肆每檯人數減 B類減至2人

在內防擴散方面，她表示收緊程度是處理第3及4波疫情水平，以全力遏制市面人流，宣布1月7日凌晨起，取消大型活動或非必要聚會，包括周五舉行的本地漁農美食嘉年華、香港單車節；晚上6時後全面禁止堂食，直至翌日早上4時59分，B類、C類、D類食肆人數減少至2人、4人及6人，表演活動也要暫停，她形容是困難決定。

酒吧麻雀館等15類表列處所再停業

她又指，暫停15類表列處所營業，包括酒吧、健身中心、郵輪、遊戲機中心、主題公園、博物館、美容院、夜店、按摩中心、麻雀館等，另屬康文署場地會跟隨關閉，另會禁止本地遊及公海遊。至於高風險地方，包括醫院及院舍也要暫停探訪，恩恤安排除外，上述措施將維持至少14日，4人限聚令及口罩令會繼續生效。

林鄭表示，如措施發揮效能，希望農曆新年前可以壓倒疫情，在較安全環境下歡度新年，呼籲市民如無必要應盡量留在家中，以及盡快接種疫苗。

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