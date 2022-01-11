前港姐黃嘉雯胞姐涉放貓入洗衣機　指警語氣凶惡　非自願下交手機

前港姐冠軍黃嘉雯的胞姐，涉嫌在IG上載一段將貓放入開動了的洗衣機的影片，並表示因愛貓隨處便溺，為了懲罰牠而將其放在內，更啟動洗衣機約14秒才停下。她事後被控一項殘酷對待動物罪，案件今（11日）在屯門法院開審。辯方卻質疑警方以不恰當的手法，包括以凶惡的語氣向被告說話，令她害怕，令被告在非自願情況下檢取其手機，爭議手機內容的呈堂性。有份上門拘捕被告的女警出庭作供，她指被告初時未有開門，後更報警召軍裝警員到場，但他們最後仍是進入了被告的單位，並指被告自行解鎖讓她查看手機內容。



被告黃綺婷（ 28 歲，保險從業員）被控於 2021 年 2 月 7 日，在天水圍天澤邨某單位內，殘酷地惡待或驚嚇一隻貓，其胡亂或不合理的作為，導致一隻貓或受到不必要痛苦。另據承認事實，涉案貓隻事後交由愛護動物協會照顧，獸醫檢查後指它臨床狀況正常，沒有表面傷痕。

指警誤導致在家時未能獲取法律意見

辯方反對控方將從被告手機中檢取得的影片等內容呈堂，指警方以不恰當的手法在被告非自願下檢取其手機。他們指當日警方不合法地稱有權入屋搜查，在被告嘗試聯絡律師時，又誤導被告快將帶她回警署，叫她吩咐律師直接到警署，導致被告在家時未能獲取法律意見。此外，警方要被告將手機解鎖期間，未有筆錄對話，又指警方以凶惡的語氣說話，令被告感到害怕。

被告未開門並報警稱有人拍門

警員李潔盈（譯音）供稱，她與同袍當日晚上8時到達被告家門外，拍門後沒有回應。及至8時35分，有軍裝到場，指被告稱有不明人士在門外拍門而報警。被告見狀開門，當時她正在與其律師通話。李等人展示委任證及搜查令，並在房子內進行簡單搜索，數分鐘後拘捕被告。

女警李潔盈指被告黃綺婷自願把手機解鎖。(劉安琪攝)

女警指被告自願將手機解鎖

李稱她向被告作出警誡後，表明會檢取涉案貓隻、洗衣機及手機等，被告便將手機解鎖。李稱會在被告面前查看手機，並在手機內發現涉案片段。至晚上10時20分，警方將被告帶回警署。被告在律師陪同下錄取了兩次會面記錄，期間除了同意她是貓主外，一律保持緘默。

證人口供未詳述檢取手機過程

李在辯方盤問下，同意她在錄取證人口供時未有提及有人向被告索取手機密碼、向被告表示要查看手機相簿，及被告自行解鎖手機等。辯方質疑在警誡下的調查、對話均需要紀錄，李表示：「宜家睇番，記咗會更好。」

辯方指出警長3796當日拍門時，曾說：「唔開門既話，就會使用武力爆門！」，李表示她與部份隊員均有說，但不肯定警長有否說過。辯方指出根據搜查令，警方不可強行破門，李查看搜查令後同意。

審訊午續。

案件編號：TMCC 1457/ 2021