港姐冠軍黃嘉雯胞姊獲准保釋候查　涉將家貓放入洗衣機轉動

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-02-09 18:44

網傳短片有人將一隻貓放入洗衣機內，開機轉動長達14秒「惡搞」，被困貓隻頭貼透明機蓋，卻逃走無門，當機蓋重開後，貓隻即嚇至極速跳離洗衣機。警方動物專隊經追查後，昨晚（8日）拘捕涉案姓黃（28歲）女貓主，她涉嫌「殘酷對待動物」。消息稱，被捕女子正是黃嘉雯的胞姊Yuki Wong。該名被捕女子今日（9日）已被獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。

有關片段中配有文字「惡搞肥妹系列」，並指該貓隻在「箱內」大便，拍片者將洗衣機門關上及開動洗衣機；另一段片則顯示，洗衣機開始轉動，再配有文字「受驚的小肥妹」，歷時14秒，直至拍片者打關機蓋後，該貓隻才能逃離。

據了解，涉事貓隻為一隻5歲的灰色短毛貓，初生時已由被捕女子領養至今。警方除尋獲該貓隻外，亦檢獲涉案洗衣機及被捕女子於短片中所塗上的紅色指甲油。警方亦通知愛護動物協會派員協助，證實該貓隻沒有表面傷痕，涉案單位內照料貓隻的措施亦屬恰當及充足，貓隻轉交愛協人員檢走，等候獸醫作進一步檢驗。

↓↓↓懷疑虐貓過程↓↓↓

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據資料顯示，涉案的Yuki Wong為2019年度香港小姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）的胞姊，當年黃嘉雯勇奪港姐冠軍及「最具體態美佳麗」名銜，胞姊Yuki曾在節目上表示一直鼓勵黃嘉雯參選港姐。事後《香港01》記者曾向黃嘉雯查詢事件真偽，她回覆稱：「我都係今朝早先知道呢件事，其實佢不嬲都好錫啲小動物，不過佢今次咁做的確唔啱同處理得唔好，但我相信佢唔會再有呢啲事情發生。」