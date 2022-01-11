抗疫基金｜注資1623億元　四輪資助派錢470億元　逾20行業受惠

新冠疫情於2020年2月在香港爆發，政府成立「防疫抗疫基金」除作製作口罩、購買疫苗等抗疫工作外，基金更多次向各行業派錢支援，先後注資1623億元，合共向多個行業派出約470億元。

特首林鄭月娥今日(11日)表示，會以第四輪防疫抗疫基金為藍本推出第五輪資助，第四輪共有19項資助計劃，包括健身中心、美容院、電影院等因「限聚令」而停業的行業。不過，第四輪資助中，就零售、運輸業等都未有再提供資助。



首輪防疫抗疫基金於2020年2月於立法會批出，共涉300億元，向零售業、飲食業界、運輸業、展覽業、賓館、旅行社等提供資助，以支持受疫情影響的業界，不過當時政府被批有多個受影響行業未有受惠。至同年4月疫情大爆發，政府實施社交距離措施，令多個處所及場所需要停業，政府推出第二輪資助，加大受惠行業，因而受影響興趣班導師、地產經紀等都受惠。

2020年9月及12月，本港再次爆發疫情政府收緊社交距離措施，再推出第3及第4輪防疫抗疫基金資助。不過，去年香港疫情緩和，雖2021年初有小型疫情爆發，但政府都未有再使用防疫抗疫基金推資助。

林鄭月娥今早表明，會以第四輪防疫抗疫基金為藍本推第五輪資助，但暗示補貼金額或較少，因不希望處所關閉時間較上一波疫情長。參考第四輪，政府提供64億元、共19個資助計劃，包括食肆、美容院、麻將館等都有獲資助。飲食業會按處所面積分類津貼，美容業則以員工階層分類。過去3輪有包括的零售業、運輸業、會展業、持牌賓館中，都未有再出現在第四輪的資助。

根據立法會財委會文件，政府先後向基金注資1623億元，並向企業和個人提供約470億元的援助，除派錢支援措施外，購買疫苗、製作銅芯口罩等，都由基金支付。林鄭月娥指，現時基金結餘有約40多億元，有需要會再申撥款。

林鄭月娥透露，除了受新一輪收緊措施影響的處所可以獲資助外，長期處於冰封狀態的行業亦可受惠，更指出「一個部分是針對旅行社」。政府於過去兩年曾多次派錢予旅行社，首輪資助1.4億元，每間旅行社可獲8萬元；第二輪則派發10.7億支援旅遊業，當中旅行社每間可獲兩萬至20萬元不等，每名職員及導遊、領隊，有為期6個月每月5000元津貼；旅遊業於第三輪亦獲3.97億元資助，每間旅行社再獲5000至5萬元不等，職員及導遊或領隊可獲15,000元津貼。

不過，至第四輪資助計劃，由於當時施政報告已提出會為旅遊業推5.64億元的額外紓困措施，基金中並未有為旅遊業再預留資助金額。即過去兩年多疫情之下，政府共為旅遊業提供約21.7億元資助。