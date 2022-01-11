路德會推深水埗酒店過渡屋　月租2940元起　明起接受申請

為解決房屋問題，政府曾提出資助非政府組織租用酒店或賓館作過渡性房屋。路德會表示，將再推出酒店式過渡性社會房屋項目「德薈II」（THE CONCORDIA II）。項目位於深水埗南昌街，合共提供45個單位，月租由2,940至4,500元不等，只接受一人或二人家庭申請，但必須輪候公屋3年或以上，或居於惡劣環境急需社區支援的人士。

「德薈II」於明天（12日）中午12時正式公開接受申請，預計本月安排入伙。翻查資料，該址以前為「王子酒店」。



路德會推出第二個酒店式過渡性社會房屋項目「德薈II」。（路德會提供）

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須符合公屋入息及資產淨值限額

路德會表示，項目位於深水埗南昌街21至23號，正輪候公屋3年或以上的一人及二人家庭可申請，但須符合申請公屋每月入息限額及資產淨值限額。

項目的租期3年，月租由2,940至4,500元不等，當中包括無線上網費用，而水費及電費須按用者自付原則繳付，另要繳付租金10%的管理費。

「德薈II」位於深水埗南昌街21-23號，面積由100平方呎至160平方呎。（路德會提供）

最細100呎 可無火煮食

項目所提供的過渡性社會房屋位於酒店的1至5樓，日後將具備升降機供使用人上落用。單位面積介乎約100至160平方呎，房間設有單人或雙人床、小型衣櫃、獨立洗手間及淋浴間，並可無火煮食。

路德會又指，「德薈II」將為住客提供鼓勵式獎券，只要住戶在安排下每月成功儲蓄，便可領取獎券。在搬離「德薈II」時，住戶可全數領回有關儲蓄。