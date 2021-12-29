林鄭月娥：仍要依賴過渡性房屋紓緩基層壓力　租戶笑容最令人鼓舞

行政長官林鄭月娥今日（29日）出席大埔「樂善村」過渡性房屋項目動土禮，她在致辭時表示，大埔「樂善村」將於2023年中或之前落成，可提供約1,200個單位。林鄭指，本港現階段仍要依賴過渡性房屋，紓緩基層市民的生活壓力，表示希望社會各界給予支持。



九龍樂善堂的大埔「樂善村」過渡性房屋項目動土儀式今日舉行，林鄭月娥致辭時表示，大埔「樂善村」將於2023年中或之前落成，可提供約1,200個單位，感謝九龍樂善堂承辦大埔至今最大型的過渡性房屋項目。林鄭月娥曾於今年的《施政報告》提出，綠化地帶的生態價值較郊野公園低，可進一步檢視其發展潛力，而大埔「樂善村」是香港首個興建在綠化地帶上的過渡性房屋項目，她認爲項目與港府加快土地供應的方向不謀而合。

林鄭表示，今年3個過渡性房屋項目的規模均較大，合共能提供約5,000個單位，且配套服務充裕。對於愈來愈多項目起動，林鄭說感到欣慰，指能改善基層住戶惡劣的居住環境。她認為，推動過渡性房屋過程中，租戶的歡樂與笑容最令人欣慰和鼓舞，提及10月曾到宋皇臺探訪，租戶離開劏房到過渡性房屋後，生活、財政負擔，以及生活空間都得到即時改善。

期望社會人士親眼看看劏房戶惡劣生活環境

她認為，解決房屋問題需要社會各界的支持，期望社會人士有機會親眼看看部份劏房的惡劣生活環境，以及基層住戶，尤其是小朋友，在生活獲得改善後由心而發的喜悅。林鄭月娥表示，本港現階段仍須依賴過渡性房屋，以紓緩基層市民的生活壓力，指過渡性房屋承載基層人士對改善生活的期盼，希望社會各界支持。

林鄭月娥表示，處理住屋問題需要持之以恆的決心，表明政府會竭盡所能供應土地，同時突破思維，用好現有未能發展長遠房屋的土地與房屋資源。她提及指，運輸及房屋局至今已覓得可提供約1.6萬個過渡性房屋單位的土地，其中約2,000個單位正在營運，逾4,400個單位的項目正動工興建，另外超過1萬個單位亦已展開籌備工作。