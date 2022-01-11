屯門爆疫排半日檢測　政府採樣點急增至10個　張竹君：感冒即要做

本港新冠肺炎疫情肆虐，衞生防護中心今日（11日）公布，新增21宗確診，鑑於屯門近日爆發不少個案，懷疑當區存有隱性傳播。政府明日起安排共10個社區檢測中心及流動檢測中心，及延長兆麟社區中心服務時間至晚上10時。



另九個流動採樣站包括安定／友愛社區中心地下有蓋操場、建生社區會堂，友愛體育館、友愛足球場、新和里遊樂場、蝴蝶灣社區中心、大興社區會堂、青田遊樂場（一月十二日下午二時至晚上九時）、龍逸社區會堂。



1月11日，屯門檢測站排長龍



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兆麟社區會堂一連十日朝8晚10服務

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，鑑於近期不少個案居住屯門，懷疑屯門存有隱性傳播，部份個案比較遲才發現，變相社區可能出現傳播，而且不少個案並沒有接種疫苗，因此呼籲市民切勿輕視，「如果小小唔舒服，好似傷風感冒咁，要盡快睇醫生做測試。」她又提醒醫生，現時情況已經不同，當有患感冒人士求診，應替他們做病毒檢測。

張竹君又指出，政府已安排社區檢測中心，及流動檢測中心，開放予屯門區工作及居住的市民，將會有至少8間，當中包括兆麟社區會堂，今日下午2時起，一連七日早8晚10開放。

屯門設十個檢測點便利居民「願檢盡檢」

增設共9個流動採樣中心

另外，明日開始一連三日，屯門設共9個流動採樣中心，開放時間早10晚8 ，安定／友愛社區中心地下有蓋操場、建生社區會堂，友愛體育館、友愛足球場、新和里遊樂場、蝴蝶灣社區中心、大興社區會堂、青田遊樂場（一月十二日下午二時至晚上九時）、龍逸社區會堂，會視乎實際用量及需去，判斷是否睇需要延長。

▼1月11日，屯門檢測站晚上排長龍▼



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▼1.11屯門寶田邨第3座封區檢測▼

