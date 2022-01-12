霍家爭產案 霍震寰和霍麗娜到旁聽　均稱望和解

已故全國政協副主席霍英東的遺產案，案件今(12日)在高等法院續審。長房女兒霍麗娜一方續陳詞，指胞兄霍震寰是當時唯一知道，家族公司可以回購南沙發展項目的部份權益。惟他於2011年才首次向家族成員披露回購權一事，並告知回購限期已過。此外，屬不同陣營的霍麗娜和霍麗娜今分別被問及是否想和解時，均稱望達成和解。



本案原告為長房的三子霍震宇、長女霍麗萍和次女霍麗娜。被告一方則為長房的長子霍震霆、次子霍震寰、另外兩房成員，以及相關的家族公司，包括霍興業堂置業有限公司、有榮有限公司及霍英東基金有限公司等。

有榮於1997年，把涉及南沙發展項目權益的1股股份，以1元轉至霍英東基金有限公司。而有榮可於2007年6月30日或之前，回購該1股。原告一方現要求，有榮行使該回購權。

霍震寰庭外被問及和解一事，稱：「我哋一直都希望和解」。(朱棨新攝)

霍震寰庭外稱：「我哋一直都希望和解」

案件於中午休庭時，霍麗娜被問及是否想和解，她謂：「梗係想啦。」而霍震寰稍後離開法庭時，亦被問及和解一事，稱：「我哋一直都希望和解」。

代表霍麗娜的資深大律師余若海今續陳詞，指97年的股份轉讓非商業買賣，有榮把股份轉讓予霍英東基金有限公司，後者為南沙的發展項目提供資金，但非項目的投資者。而有榮行使該回購時，可取得該1股，同時亦需向霍英東基金清還貸款和利息。

余續指，霍震寰是當時唯一知道回購和相關條款的家族成員。而他作為公司董事，要作出全面的披露。

霍震寰的供詞指 回購對父親而言屬無意義

余讀出多個會議的紀錄，當中提出霍震寰於2011月11月的家族公司會議中，才提及回購權一事。而在2011年12月19日的霍英東基金有限公司的周年會議，霍震寰稱：「期限就過咗，就過咗，如果大家都同意…尊重當時既意願，可以再搵律師研究。」

余指，霍震寰的說法是一個不切實際的可能，而霍麗娜因其說法，才同意2012年的和解。

此外，余亦讀出霍震寰的供詞。霍震寰在供詞指，若父親霍英東有意行使回購權，會向家族成員透露，亦不會向前新華社香港分社副秘書長何銘思，提供逾35億元，以發展南沙項目，此等顯示回購對父親而言，屬無意義。惟霍麗娜一方不接納相關說法。

而代表霍震宇的資深大狀Clifford Smith陳詞時，被法官問及，霍震寰是當時唯一知道回購權一事的人，同時亦是有榮和霍英東基金有限公司的成員，他披露會否損害後者的利益。Clifford Smith強調，霍震寰應作出披露，而有榮在事件中失去行使回股權的權力。

案件編號：HCA92、274、275/2016