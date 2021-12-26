城巴撞爛最古老赤柱郵政局部份範圍　建築署已完成修復

屬二級歷史建築的赤柱郵政局，今年5月被一輛城巴撞毀部分圍欄、外牆及屋頂部分木枋。發展局局長黃偉綸今（26日）在網誌分享指，車禍後建築署立刻啟動緊急協調機制，首要確保建築物安全，隨後在郵局及古物古蹟辦事處協助下，安排復修工程。修復工作最終在10月中旬完成，令這座稱為「郵政歷史時間囊」得以繼續保留。



車禍當晚進行初步結構勘察

建築署高級物業事務經理王嘉儀憶述，保養承建商接報後，隨即趕抵現場，在警方及消防員協助下，先把有關建築物圍封；同時建築署當區負責維修保養歷史建築人員，聯同結構工程人員，即時為舊郵局進行初步勘察及評估，確定建築物沒有倒塌危險。

建築署高級結構工程師李卓恒補充指，先要評估郵局的主結構有否受損，包括四邊的磚牆和承托屋頂的木製桁架。根據觀察，被巴士撞毀的地方只涉及屋頂前端小部分及簷篷位置，主結構沒明顯受損。其次評估損毁部分會否對公眾產生安全問題。他指出，受損簷篷的其餘部分可能有鬆脫危險，故除了圍封建築物，避免公眾進入，亦安排保養承建商以臨時支架承托簷篷受損的部分，確保不會對公眾構成危險。

建築署隨後在郵局及古物古蹟辦事處的協助下，安排進行所需的復修工程。期間，郵政署在現場設置臨時郵箱及安排流動郵車繼續提供郵政服務，以減低對公眾影響。

位於黃麻角道2號的赤柱郵政局，在1937年建成，屬二級歷史建築。黃偉綸指出，赤柱郵政局極具歷史價值，這座金字頂單層建築物的設計簡樸實用，保存不少舊有建築特色，例如原有的人手操作郵票售賣機、鑄鐵郵箱、原裝窗花、原有木製屋頂結構等。當日車禍因巴士先撞向郵局旁的一棵大樹，緩減大部分衝擊力，減低對郵局造成的損毀，黃形容是「不幸中的大幸」。經過部門和承建商的努力和合作，修復工作在10月中旬完成，令赤柱郵政局得以再次呈現在市民的面前。