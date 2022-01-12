疫苗｜房協：所有員工2.24起至少打一針才可上班　並安排輪流WFH

Omicron肆虐，除有消息指政府將規定所有公務員要在2月16日前接種疫苗，否則不能上班外，多間公營機構亦相繼有類似安排，最新包括房協。房協今日（12日）稱，為配合政府即將推行「疫苗氣泡」，房協員工由2月24日起必須完成接種首劑疫苗才可上班，而持有醫生書面證明因健康理由不宜接種疫苗的員工，則必須每七天進行檢測一次。



房協稱所有員工由2月24日起必須完成接種首劑疫苗才可上班。（資料圖片）

持醫生證明健康理由不宜接種疫苗 需7日一檢

房協指，一直積極支持和配合政府防疫工作，包括為員工提供防疫裝備、加強辦公室的清潔及消毒，以及安排靈活上班和視像會議等，而為鼓勵員工在健康情況適合下接種新冠疫苗，房協亦為員工提供疫苗假期，而為配合政府即將推行「疫苗氣泡」員工由2月24日起必須完成接種首劑疫苗才可上班，持有醫生書面證明因健康理由不宜接種疫苗的員工，則必須每七天進行檢測一次。

房協：維持正常運作前提下安排員工輪流在家工作

房協表示將繼續密切留意疫情發展，除鼓勵員工盡早接種新冠疫苗，亦會在維持正常運作的前提下，安排員工彈性上班/用餐及輪流在家工作等。

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港鐵規定員工最遲2月23日打首針 三類員工可免打針

除房協外，港鐵將會跟隨，公司發出通告，無論全職及兼職同事必須在2月23日或之前接種首劑疫苗，才可進入公司範圍，並須於4月30日或之前接種第二劑疫苗，包含各車站的員工。港鐵強調，從2月24日起，除了豁免群組外，公司將不接受其他替代方案。

港鐵指出，所有同事都要在4月30日或之前接種兩劑疫苗，除非他們屬於豁免群組，即具有效醫生證明書，證明其健康狀況不允許打針，或正懷孕、餵哺母乳的人士。不過，豁免群組須由2月24日起每3天進行病毒檢測。

港鐵表示，不接受以定期檢測代替打針，若有同事拒絕跟從指示，公司將與個別相關同事跟進，並強烈建議合資格同事接種第三劑疫苗。

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建造業議會要求員工打針 否則視作缺勤

另外，據了解，建造業議會亦發通告，要求所有員工在2月15日起必須打針及出示接種疫苗紀錄，才可進入議會的工作地點，當中包括全職、兼職及外判商員工，否則將被視作缺勤，直至接種疫苗為止。

至於因健康理由而不接種疫苗的員工，須提供醫生證明及定期檢測，並要工作時間以外或放取年假進行檢測。

市建局2月中實施 旅發局正研跟隨

市建局表示，將配合政府有關規定，要求所有僱員須要接種了至少一劑新冠疫苗才可進入公司範圍，除非持有有效醫生證明，顯示健康狀況不允許接種疫苗，否則僱員不能以檢測替打針。

旅發局回覆查詢時指出，政府將實施疫苗氣泡，要求員工接種疫苗才可進入辦公處，旅發局正研究跟隨有關安排，以提供一個安全健康的工作環境。

貿發局則表示，一向以員工安全為首要考慮，並積極配合政府的疫情防控工作，日後會繼續監察最新情況，有需要時再調整工作安排。