消息：公務員必須在2月16日前接種疫苗　否則不能上班

新冠肺炎疫情嚴重。據了解，政府將規定所有公務員要在2月16日前接種疫苗，否則不能上班。《香港01》正就事件向公務員事務局查詢。

翻查資料，早前國泰、港鐵亦曾發出通知，要求員工必須在限期前打針，並拒絕再接受以檢測證明作代替。



新冠肺炎疫情嚴重，政府早前宣布擴大疫苗氣泡，並在下月24日落實。（資料圖片）

據了解，政府將要求所有公務員在2月16日前打針，否則不能上班。

資料顯示，政府在去年12月21日已宣布，將會在2月中在政府大樓及辦公處所推行「疫苗氣泡」，屆時所有因工作相關目的進入上述處所的政府僱員，均需出示新冠疫苗接種證明，而持有有效醫生證明書的政府僱員則除外。

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國泰員工、港鐵員工必須打針

國泰早前已發出通告，從2021年10月1日起，所有進入香港機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗；而從2021年12月1日起，於機場禁區以外國泰處所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商，亦必須已接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明替代。

此外，港鐵日前亦要求所有員工需於下月23日或之前接種首劑疫苗，才可進入公司範圍，並要在4月30日或之前完成接種第二劑。

國泰空姐及母親引發的Omicron群組5條傳播鏈。（香港01製圖）

可定期檢測代替

不過，有部份企業則未有強制員工打針。東亞銀行表示，目前未有要求員工須接種首劑新冠疫苗，方可進入公司範圍，若員工至今仍未接種第一劑疫苗，或獲醫生證明其身體狀況未能接種疫苗，便需要每兩周進行一次檢測。

而領展亦表示，並無要求員工必須接種首劑疫苗方能進入公司辦公室範圍，而員工的疫苗接種率已達到92%。未接種第一劑新冠病毒疫苗的員工，由本月起，需每兩星期接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，並向公司呈交陰性報告，方可進入公司範圍，懷孕的員工可獲豁免

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