Omicron．1.11｜增21宗　林鄭月娥公布小學幼稚園停課及公務員WFH

今日(11日)新增21宗確診個案，其中8宗為輸入相關個案，屯門友愛邨安定商場藥房老闆確診(個案12966)，其女兒早前已確診，11歲兒子及45歲妻子今日初步確診，感染源頭證實為早前曾短暫到訪藥房5分鐘的國泰空少。一名居於屯門寶田邨的竹篙灣檢疫中心的女保安初步確診，衛生防護中心懷疑屯門區有隱形傳播鏈，呼籲市民有輕微病徵都要做檢測。



屯門設十個檢測點便利居民「願檢盡檢」

Omicron｜消息：公務員最快周四起在家工作 暫定至2月4日

【23:55】特首林鄭月娥今早公布公務員再實施WFH在家工作，但只限於不屬於核心抗疫人員、適宜在家工作的公務員，已經知會部門首長可作安排。消息指，當局已通知各部門首長，最快可由本周四（13日）開始實施，但需輪班工作，暫定至2月4日為止。

食環署物料供應組上月中60人聚餐 曾除口罩影合照 署方：會跟進

【22:55】新冠變種病毒Omicron肆虐本港，繼近日爆出多名高官出屆人大代表洪為民生日派對後，再有政府部門被翻舊帳。食環署轄下的物料供應組再被指於上月中在銅鑼灣利景酒店餐廳聖誕聚餐，期間更加除低口罩影大合照，疑違反顧客在餐飲處所非飲食時須佩戴口罩的規例。

食環署指，署方一向重視員工紀律，若發現員工有違規行為，會按既定程序處理，亦會就有關投訴作出調查及跟進，並提醒員工必須嚴格遵守相關防疫規例。

Omicron｜國泰指機組人員客機去貨機返屬公司決定 主席：負全責

【21:51】新一屆立法會明日開始，特首林鄭月娥將會出席接受議員質詢，料將狙擊國泰航空。在這次疫情中，國泰的營運方式一直被指要為爆疫負責。國泰發表聲明，所有國泰機組人員均已全面接種疫苗，機艙服務員於2021年7月至12月期間如常執勤客機航班離港，然後在海外航點短暫停留，期間完全與社區隔離，其後再經只載貨客機返港，期間國泰一直遵守相關規定，運作清晰透明，並向當局提交準確紀錄。

國泰指直至2021年12月底為止，所採用的運作程序，令國泰能夠安全地維持香港與世界各地的聯繫，確保供應鏈和貨運暢通，同時有效阻截2019冠狀病毒病進入社區；機組人員時刻需要遵守極為嚴格的健康防護措施，在醫學監察下進行家居隔離和接受恆常檢測。當局在2021年12月29日更新相關規定，國泰航空亦隨即更改運作程序，由該日開始，所有於客機或貨機上執勤並曾在海外地區停留的機組人員，回港後必須入住指定檢疫酒店完成隔離。

▼1月11日，屯門檢測站晚上排長龍▼



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Omicron｜屯門檢測人龍入夜未散 居民憂不做會罰款：可唔嚟咩？

【21:35】變種病毒株Omicron爆發，屯門疫情嚴重，居民人心惶惶。位於屯門安定友愛社區中心的流動採樣站，由今日下午起已大排長龍，記者目測估計同一時段最少超過2,000人輪候，入夜後人流仍然未散，有居民指等待近5小時始成功檢測。職員表示，部份街坊誤以為居於附近同需到場強檢，令人流倍增，今晚已截龍，將會為所有排隊人士完成檢測，始會「收隊」。

有居民表示，因曾到患者到訪地方，安心出行程式不停「嘟嘟嘟」，若果忽視擔心被執法人員發現而要罰款，「可以唔嚟咩？」

▼1.11直擊王詩雅曾訪「干諾道西115號」私竇▼



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Omicron︱直擊王詩雅「私竇」干諾道西155號 居民形容隱秘有房間

【21:05】新冠病毒變種病毒株Omicron擴散之際，港區人大代表洪為民上周一（3日）舉行生日會，有至少214人出席，當中榮源茶行太子女王詩雅在出席後確診。她在赴會前曾與4名友人到過「干諾道西115號」的私人地方飲酒，其後五人再到生日會，同行的43歲女馬主陳穎沁（＃12962）亦同樣確診。「干諾道西115號」無此門牌，令事件更添疑竇，直至今日衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君解開，原來是口誤，應是「干諾道西155號」。

不過「干諾道西155號」仍然神秘。記者今日（11日）到過上址觀察，終搵到這個僅標示「干諾道西155號3號」的「私竇」。有附近居民表示，該處所門面隱秘，為防外人從玻璃外牆偷窺，背後放置屏風，並只在右邊設有僅供一人進入的玻璃門，因此路人無法得知內部情況。每日亦僅於晚間營業，估計只招待熟人，居民形容顧客衣着並非平民打扮，「個個都身光頸靚，梗係唔係我呢啲人入得去食啦。」

▼1.11屯門寶田邨3座封區檢測▼



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封區檢測｜寶田邨北角楓林花園圍封 涉竹篙灣保安北角證券職員

【20:07】政府再引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上7時半分起將屯門寶田邨第3座列為指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（12日）上午約7時完成此行動。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨一時前接受檢測。

一名在竹篙灣工作的女保安今日初步確診，她居於上址。

屯門寶田邨3座1月11日晚封區檢測。(政府新聞處圖片)

洪為民派對︱王詩雅派對前干諾道西155號飲酒 同場7至8人送檢疫

【19:22】港區人大代表洪為民上周一（3日）舉辦的生日宴中，首位染疫的榮源茶行太子女王詩雅赴會前，曾與4位友人飲酒。衞生防護中心日前表示，涉事處所為「干諾道西115號」的「私人地方」，不過被傳媒揭發干諾道西並無相關門牌。



至今日（11日）衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上才更正，王詩雅曾赴的飲酒地點為干諾道西155號，為私人地方「招呼朋友開會、食飯、飲嘢」。張竹君坦言「155定115係我自己記錯，我都唔係好為意講咗115」。另外，同場除了飲酒後一同赴洪為民派對的五人外，亦有七至八人，已送去檢疫中心。

▼染疫榮源茶行太子女王詩雅曾赴干諾道西155號地下3號▼



▼1.1北角楓林花園第三期封區檢測▼



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【19:00】政府公布，於北角建華街51號楓林花園第三期作出限制與檢測宣告，在指明「受限區域」內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府發言人表示，今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

翻查資料，染疫住戶是於中信證券的員工。

抗疫基金｜注資1623億元 四輪資助派錢470億元 逾20行業受惠

【18:44】新冠疫情於2020年2月在香港爆發，政府成立「防疫抗疫基金」除作製作口罩、購買疫苗等抗疫工作外，基金更多次向各行業派錢支援，先後注資1623億元，合共向多個行業派出約470億元。



特首林鄭月娥今日(11日)表示，會以第四輪防疫抗疫基金為藍本推出第五輪資助，第四輪共有19項資助計劃，包括健身中心、美容院、電影院等因「限聚令」而停業的行業。不過，第四輪資助中，就零售、運輸業等都未有再提供資助。

多處納強檢等檢測人龍圍屯門 二千街坊等足四個鐘：個個唔使做咩

【17:59】政府將屯門多個地方納入強制檢測公告，其中去年12月27日至今年1月9日曾到訪屯門愛定商場的市民須進行6次檢測。《香港01》記者下午到現場視察，位於屯門安定友愛社區中心的流動採樣站，等檢測人龍橫跨整個屋苑，估計超過2千人，當中不少是行動不便的長者、亦有失明人士，或帶着小朋友的家長。



已等候近三小時的陳太認為安排失當，「兩條邨居民個個都要經過呢條路，你話點搞，一係你封區，一係每座分組預約，攞嚟攪。」又有長者等候時感到不適、腳痛，因為多當局要考慮分流及檢測的次數。

▼1月11日，屯門檢測站排長龍▼



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強制檢疫｜海怡半島爆檢疫潮 近半座數有住戶送檢 陳家珮解原因

【17:44】變種病毒株Omicron來勢洶洶，觸發大批緊密接觸者需送強制檢疫，「檢疫潮」直捲位於鴨脷洲的藍籌屋苑海怡半島。

海怡半島管業處昨貼出通告，公告屋苑內住戶送往檢疫隔離情況，顯示過去一周累計有16座大廈有住戶需送檢，佔屋苑總座數的47%，但未有披露實際人數。《香港01》記者今(11日)早上到場視察，發現居民活動如常，屋苑範圍及海濱長廊人來人往，亦有居民直言不擔心。

居民之一、立法會議員陳家珮表示，近日有多宗與演唱會、多人聚會相關個案，故相繼有海怡住戶需要送往檢疫，其中包括榮源茶行太子女王詩雅、其早前確診3歲姨甥的同學，他們的家人亦一併需要隔離。

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海怡半島管業處於大廈貼出通告，公布屋苑住戶被列作緊密接觸者並送檢的情況。(受訪者提供)

屯門爆疫排半日檢測 政府採樣點急增至10個 張竹君：感冒即要做

【17:33】本港新冠肺炎疫情肆虐，衞生防護中心今日（11日）公布，新增21宗確診，鑑於屯門近日爆發不少個案，懷疑當區存有隱性傳播。政府明日起安排共10個社區檢測中心及流動檢測中心，及延長兆麟社區中心服務時間至晚上10時。

另九個流動採樣站包括安定／友愛社區中心地下有蓋操場、建生社區會堂，友愛體育館、友愛足球場、新和里遊樂場、蝴蝶灣社區中心、大興社區會堂、青田遊樂場（一月十二日下午二時至晚上九時）、龍逸社區會堂。

Omicron｜銅鑼灣崇光百貨再有員工中招 地下YSL店員初確診

【17:25】銅鑼灣崇光百貨再有初步確診個案，早前安寧花園外傭感染再傳染僱主，該家庭再多一人今日初步確診，患者在銅鑼灣崇光百貨地下YSL工作，1月4日最後上班，不認識早前確診的女售貨員。

疫情｜增5初確診 竹篙灣女保安中招住屯門 曾為檢疫人士拎行李

【16:50】51歲女竹篙灣做保安初步確診，她不斷有做檢測，1月8日陰性，1月10日有喉嚨痛不適，檢測轉陽性，CT值25、26，屯門寶田邨第三座獨居，返工通常坐接駁車再轉車，再坐港鐵，近兩日行蹤，主要去建生邨、寶田邨，工作主要幫派物資、有時幫忙拎行李送至去檢疫人士，通常會穿著保護衣，工作時間朝9晚9，在貨櫃倉進食。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不少患者在屯門居住，懷疑屯門有隱性傳播，有個案比較遲發現，可能社區有傳播，有個別個案無打針，呼籲勿輕視小小不舒服，好似傷風，要盡快做檢測，醫生都要留意，可能已一段時間無本地，現時有感冒人士求診，都要幫他們做檢測。政府已安排檢測中心、流動檢測中心，開放予屯門工作、居住的人使用，這幾天起碼有8間中心會開放予市民做檢測。

▼1.11 SOGO崇光百貨YSL一名店員初確診▼



Omicron｜屯門東亞大藥房一家四口同染疫 CCTV揭國泰空少曾光顧

【16:40】屯門友愛邨安定商場藥房老闆確診(個案12966)，1月1日發燒，早前國泰空少(個案12611)12月27日去過藥房逗留約5分鐘，翻看閉露電視後確定，根據理工大學全基因測試知道患者的女兒都是OMICRON，全基因測試同12611都是100%確定，屬相關個案，可能是在藥房傳播，會繼續跟進調查，個案12966沒有接種疫苗。

洪為民生日會｜曾祈殷：絕對可能有更多隱性患者 呼籲到場者通報

【16:26】全國人大代表洪為民生日宴事件餘波未停，除了榮源茶行太子女王詩雅確診，其同行友人亦受感染。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（11日）於港台節目表示，衞生防護中心難以於短時間內追蹤逾200人，認為無論於場內逗留多久，有關人士都應向中心通報，直言不排除會有更多隱性患者，「絕對有呢個可能性」。

私隱署採特別工作安排 員工輪替WFH 處理投訴及查詢或需時較長

【16:15】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區。私隱專員公署今日（11日）公布，即日起作出特別工作安排，員工會以輪替方式交替在家工作。



至於私隱公署的公眾講座、專業研習班及研討會，將會以網上形式進行，而處理投訴及查詢所需時間可能會較平常為長。

第五波至少累及12家庭 王詩雅家族增至5人染疫 藥房家庭4人齊中

【15:51】變種病毒Omicron在本港蔓延，由機組人員引發多個食肆群組、維園跳舞群組、外傭教會群組等，觸發本港第五波疫情，亦令多個家庭出現多於一人染疫。



《香港01》盤點新一波疫情下，至少12個家庭出現2名或以上確診者，最新包括在屯門經營東亞大藥房的一家四口，而最多是一個傳染至少四名家人。有專家早已提醒，新冠病毒是百年大流行中傳染力最強，當中Omicron變種病毒在沒有任何防疫措施下，更可以一人傳染6至10人。

▼染疫12家庭一覽▼



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停課｜6學校有學生染疫（附表） 校長冀3月考呈分試前有足夠面授

【15:53】新冠變種病毒株Omicron流入社區近兩周終於停課。特首林鄭月娥上周三(5日)稱擔心停課影響學生身心健康，事隔近一星期，她今日(11日)突宣布，幼稚園及小學最遲周五（14日）起暫停面授，直至農曆年假後；中學則維持現狀。直至今日，有6間學校有學生確診或初確診。



資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，政府提早三日通知停課安排，學校有足夠時間通知家長、更改網課、考試轉為評估等安排。他指，暫未知道年假後能否如期復課，六年級最後一次呈分試於3月底舉行，按過往經驗，至少應預留有四星期面授，讓學生可鞏固學習。

截至1月11日暫有六間校有學生確診或初確診。(香港01製圖）

屯門東亞藥房染疫老闆小六兒初確診 鄭任安夫人千禧小學停面授課

【14:51】屯門友愛邨愛定商場「東亞大藥房」東主疑被曾到又一城望月樓空少傳染，最新一家至少四口確診或初步確診，包括其讀小六的兒子。博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學今（11日）發通告，指一名六年級學生初步確診，學生於1月6日至7日回校上課，學校會暫停面授課堂至另行通知。

屯門安定商場都城餐廳、東亞大藥房暫停營業



抗疫基金｜過去四輪未包郵輪公司 飲食業冀增百分百擔保額過年關

【14:03】行政長官林鄭月娥表示，會推第五輪「防疫抗疫基金」，並以第四輪基金作藍本。於疫情下新推出的「公海遊」上周被叫停，但郵輪公司一直不受資助，旅遊業界立法會議員姚柏良表示，政府應考慮支援郵輪公司，指船上有逾千工作人員，停業期間亦有一定開支。他冀政府加碼支援旅遊業界，指本就通關作出大量準備，但現全部白費。

▼1.7晚市禁堂食首晚市民買外賣▼



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Omicron｜憂長者感染 安老服務協會指家屬主動接觸院舍安排打針

【13:28】政府專家顧問梁卓偉早前建議，除非長者或家屬反對，否則在安老院舍實行默許機制，為長者接種疫苗。安老服務協會主席陳志育今早（11日）於港台節目表示，全港院舍已推行主動評估及接種疫苗安排，但當時未能有效提高接種率。不過，由於近期疫情爆發，有長者家屬主動聯絡院舍，希望可為住在院舍的家人安排接種疫苗。他指，如果個別長者沒有家人，又或無法作決定是否接種，會交由醫生評估，再決定是否為其打針。

新冠疫苗｜城大2.24起限所有入校園人士須至少打一針 屬八大次間

【13:18】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區。城市大學（11日）公布，由2日24日起，所有進入校園人士，包括師生、教職員、承辦商等，除持有效醫生證明書證明其健康狀況不允許接種新冠疫苗，均須最少已接種了一劑疫苗。翻查資料，城大是八間教資會資助大學之中，繼教育大學後，第二間不接受入校園者以每周檢測代替打針的院校。



另外，香港大學今日亦公布，由下周一（17日）起，所有進入校園的人士，必須完成接種新冠疫苗最少14天，或每周檢測。

Omicron發病預測︱理大：大埔屯門今日高危 未來一周多5區上榜

【13:16】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，多區亦出現個案。香港理工大學研發模型，根據本港Omicron個案所居住與到訪的地點、疫苗接種率及人口流動數據等，預測本港傳播高風險區域除了現時的北角、銅鑼灣、屯門及大埔等之外，未來一周料將新增荃灣、沙田、九龍灣及元朗等。

洪為民派對︱食環署初步認為無跟規例 林鄭：賓客人數遠超規定

【12:48】港區人大代表洪為民生日派對爆疫，連日來賓客愈揭愈多，衞生署公布，已知賓客人數增至214人，最新確診的女馬主則不在受邀名單內，令傳播風險大增。特首林鄭月娥今早（11日）出席行會前，認為綜觀報道，派對當日賓客人數遠超餐廳容量；而食環署很快會公布調查結果，初步顯示該餐廳未有遵照D類食肆要求。

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▼1.11疫情下市面人流甚多▼



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消息：王詩雅飲酒場所實為干諾道西155號 兩食肆均稱無患者光顧

【12:45】日前衞生防護中心引述王詩雅的說法，指曾與另一確診者及幾名友人，出席洪為民生日派對前，曾在干諾道西115號「飲嘢」，但記者連日翻查都未找到有處所可飲食，亦無115號的大廈。消息指，王詩雅當日去的地方，實為干諾道西155號。

Omicron｜密切接觸者檢疫期減少 專家指穩陣 家居監察時免外出

【11:28】Omicron變種病毒肆虐，近日送往竹篙灣檢疫的人數大升，政府昨日（10日）表示，決定縮短緊密接觸者的檢疫期，由21天降至14天，另加在家自我監測7天。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（11日）於商台節目形容，14日檢疫期「穩陣」，Omicron的潛伏期短，發病中位日數為3天，一般7天內都會病發。他認為，家居監察期間，大部份時間應留在家中，每日只可外出1、2小時購買必須品，「唔係去飲茶」。



港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅於港台節目亦同樣表示，有關措施「穩陣」，並認為日後入境人士都可採用「14+7」的方案。

1月11日，屯門檢測站排長龍



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王詩雅妹一家3口染疫 元旦赴跑馬地馬場婚宴 相關廂房停業消毒

【10:42】香港賽馬會表示昨晚（10日）接獲衞生防護中心通知，一名於1月9日確診及兩名於1月10日初步確診為新型冠狀病毒陽性的人士曾於1月1日到訪跑馬地馬場快活看台3樓百萬廂房。就此，百萬廂房將由今天起暫停營業直至另行通知，以進行全面清潔及消毒，該處的六化郎輕食也會暫停服務。

馬會強調， 1月1日雖為賽馬日，但賽事安排在沙田馬場舉行日馬賽事，有關人士在跑馬地馬埸百萬廂房出席一傍晚婚禮及婚宴，而3人是在9日及10日確診或初步確診，即是近十日前到訪百萬廂房，但馬會仍十分審慎作出上述安排。

馬會稱，極度重視保障員工及顧客的健康及安全，當知悉有關事宜後，立即翻查有關人士的到訪紀錄，並追蹤同時段在有關處所的會員、顧客及員工，確認並聯絡當日訂座的會員，並提醒該名會員通知相關賓客。

停課｜幼稚園小學周五停面授課堂 林鄭：唔想太細小朋友檢疫

【10:15】林鄭月娥宣布，全港幼稚園及小學周五起將停面授課 直至農曆新年後，今日公布是希望讓家長及學校有時間準備。

1月14日起，全港小學及幼稚園暫面授課程



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【10:00】行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前表示，20歲確診崇光女售貨員的父母及弟弟都受感染，衞生防護中心下午有公布，而由於染疫4人均沒打針，故病毒量高，因此再呼籲市民接種疫苗。

疫苗｜藥劑師學會倡兒童打復必泰 抽成人劑量三分一 兩針隔8周

【09:40】香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早於港台節目表示，由於藥廠的「兒童復必泰」生產力未必能滿足全球需要，故即使技術沒有困難，但沒有意欲申請。他建議，可以參考英國建議，從「成人復必泰」抽取三分之一劑量，為5至11歲兒童接種兩針，而兩針期間相隔8周。

國泰空姐及母親引發的Omicron群組5條傳播鏈。（香港01製圖）

▼1.10政府圍封美孚新邨第五期蘭秀道5-7號強制檢測▼



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封區檢測｜美孚新邨第五期完成強檢 無發現確診個案

【07:05】本地Omicron疫情持續惡化，美孚新邨第五期疑出現初步確診患者，於昨晚（10日）7時圍封。當局今晨宣布已完成強制檢測行動，沒有發現陽性檢測個案。

▼1月11日強制檢測公告詳情▼



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洪為民生日宴｜餐廳疑爆座位 流水式運作涉違例 賓客或罰五千

【07:00】人大代表洪為民生日派對有人確診新冠肺炎，揭發多個高官出席，賓客人數更難以統計，至少214人。涉事餐廳約1,000多呎，《香港01》根據餐廳介紹及多張內部相片，還原餐廳平日座位圖，最多僅100至150個位。



餐廳為D類食肆，入座率不得超過通常座位數目，亦規定每桌或每個群組最多12人，換言之，洪為民生日宴中，無戴口罩「滿場飛」的流水式運作涉違例。換言之若違反防疫規例的賓客，每位要罰款5,000元。餐廳去年底開業，洪為民有送花籃道賀，老闆葉偉龍拒絕回應記者查詢。

餐廳平日最多僅100至150個位，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。（01美術製圖）

▼洪為民生日宴連日發酵▼



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強制檢測｜黃大仙祠等39處上榜 16歲女生天后匯進教育補習

【05:34】Omicron疫情擴散，食物及衞生局今日（11日）凌晨公布強制檢測公告，因應一宗與輸入個案有流行病學關連的個案、一宗可能與輸入個案有關的個案，以及七宗初步陽性檢測個案，有39個指明地方被納入強制檢測公告。

公告涉及的個案中，包括一名在中環置地廣場Dior任售貨員的32歲女士、一名曾居住帝逸酒店52歲男子、一名就讀嘉諾撒聖方濟各書院16歲女學生等。

上榜地點包括大埔超級城、大埔壽司郎、黃大仙祠、嘉諾撒聖方濟各書院、帝逸酒店、北河街街市、大埔龍尾泳灘、愛定商場等。

▼洪為民生日派對，有確診者出席，涉事餐廳內部環境▼



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▼1.8維園新病毒檢測站出現人龍▼



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SOGO女售貨員與父疑被國泰空少傳染 街坊揭家族藥房有防疫風險

【00:46】銅鑼灣SOGO崇光百貨女售貨員確診源頭不明，衞生署周一（10日）在疫情記者會上公布，其父在檢疫期間初步確診。患者一家在屯門友愛邨愛定商場（H.A.N.D.S）經營一間「東亞大藥房」，衞生署指追查之下，發現又一城望月樓群組第一代患者、確診編號12611的國泰航空44歲空少，曾在12月27日光顧，疑因此傳染老闆，再傳給家人。

有友愛邨街坊指，「東亞大藥房」屹立屯門數十年，因家族式經營，收費合理，深受街坊歡迎，「每日都有長者排隊配藥，成日都排長龍。」她指平日觀察店員都有戴口罩，但間中會在店內吃飯，加上人流多，相信有一定傳播風險。

《香港01》記者周一到初確診藥房老闆幾乎每日都光顧的同層茶餐廳「都城餐廳」視察，餐廳仍正常營業，門外有不少食客等外賣，有客人指已打齊三針，故不太擔心。

▼屯門東亞大藥房老闆家人確診▼



昨日總覽：Omicron．1.10｜洪為民生日會增20非獲邀賓客 SOGO售貨員有源頭

SOGO女售貨員與父疑被國泰空少傳染 街坊揭家族藥房有防疫風險

SOGO女售貨員父親初步確診 源頭疑與望月樓國泰空少有關

Omicron｜置地廣場Dior男裝部售貨員染疫 住安寧花園被外傭感染

▼置地廣場Dior售貨員確診▼



Omicron｜北角證券公司累計3人染疫 新增患者居美孚新邨無打疫苗

封區檢測｜美孚新邨第五期7時圍封 一名初步確診患者曾居住

洪為民生日會｜跟王詩雅同出席女馬主確診 衞生署：出席達214人

洪為民派對︱王詩雅43歲染疫友人為女馬主 任港澳深圳市僑聯會董

許樹昌強調疫情絕未受控 百人派對名單不全或有人染疫後社區遊走

出席洪為民生日會高官致歉聲明。（香港01製圖）

洪為民派對｜朱偉星認無掃安心及展示針卡 反駁：你哋咁守法?

洪為民生日宴｜朱偉星無掃安心出行稱不顯眼 圖證餐廳最少有3個

洪為民派對｜楊子矜首開腔：我不是一個到處跑的人 籲勿參與派對

消防處上周辦午宴 逾百人出席包括處長梁偉雄 稱嚴守防疫規例

密切接觸者檢疫期降至「14+7」 只剩900個疫單位 800多人待送檢

消息：公務員必須在2月16日前接種疫苗 否則不能上班

停課｜學者倡政府在減少上班上學人數下功夫 籲公眾減農曆年聚會

疫苗｜3長者健康中心今起可即場接種 打針婆婆：要湊孫驚惹佢哋

疫苗｜外地打針人士返港不能預約打第三針 即日籌只限60歳或以上

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