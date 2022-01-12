換身份證｜90後注意　89至91年出生4.4起換證　其餘年份限期一覽

入境事務處今日（12日）宣布，在1989至2000年出生的舊款智能身份證持有人，將於4月4日至12月10日之間分批換證，市民須帶同身份證親身前往任何一間智能身份證換領中心，辦理換領新智能身份證手續；在1954年或之前出生人士，則可在4月4日至明年1月14日之內辦理換證。



入境處公布，全港市民換領身份證計劃的第五周期換證將於本年4月4日開展。於1989年、1990年或1991年出生的舊款智能身份證持有人，須於4月4日至6月10日期間換證；1992年、1993年、1994年或1995年出生人士，須在6月11日至9月7日內辦理；1996年、1997年、1998年、1999年或2000年出生，申請限期為9月8日至12月10日；1954年或之前出生人士，可在4月4日至2023年1月14日內處理。

各換證中心的服務時間為星期一至六上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。（資料圖片）

入境處表示，為減少人群聚集，申請人宜使用入境處流動應用程式、登入網站www.gov.hk/newicbooking或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。申請人於使用流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以體驗更快捷的換證服務。申請人前往換證中心辦理手續時，須帶同其舊款智能身份證。

凡於1983、1984、1987或1988年出生的舊款智能身份證持有人，須在1月19日（周三）至4月2日（周六）期間，辦理換領新智能身份證手續。（入境處網頁截圖）

合資格換證人士可攜同最多兩名65歲或以上親友一同換證

入境處在是次換證計劃推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名65歲或以上的親友及最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。由4月4日起，所有65歲或以上的合資格換證人士，均可選擇自行前往換證中心換證，或由合資格的換證人士陪同前往換證。

80、81或82年指明換證限期將於本月18日完結

入境處又提醒，1980年、1981年或1982年出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證限期將於本月18日完結，仍未辦理換證手續的人士請盡早前往任何一間智能身份證換領中心辦理換證手續。早前獲邀換證的年齡組別的人士如因受疫情影響或其他理由而未能在其所屬換證限期前換證，應立即前往換證中心辦理換證手續。