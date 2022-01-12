藥廠未申請　專家委員會率先倡5至11歲可打復必泰　劑量減三分二

新冠疫苗顧問專家委員會今日（12日）開會，委員會指，現時並未收到復必泰疫苗的藥廠就5至11歲兒童劑量封裝的申請，在審視已公布的相關效能及安全性資料後，率先建議可容許為5至11歲兒童，接種成人復必泰疫苗的三分之一劑量作「標示外使用」。



政府發言人指，會繼續與復星醫藥跟進擴展復必泰疫苗的適用年齡至涵蓋5至11歲兒童；亦會繼續確保認可疫苗符合安全、效能及質素要求。



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2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會今日（12日）就認可新冠疫苗的持續效益及風險評估舉行會議，會議由召集人劉澤星教授主持。

建議容許為5至11歲兒童接種三分之一劑復必泰

行政長官林鄭月娥昨日（12日）宣布，會將科興疫苗的接種年齡降低到5至11歲兒童。顧問專家委員會指，現時仍未收到復必泰疫苗就5至11歲兒童劑量封裝的申請，在審視已公布的相關效能及安全性資料後，顧問專家委員會建議，可容許為5至11歲兒童接種成人復必泰疫苗的三分之一劑量作「標示外使用」。

因應現時及預期的疫情發展，顧問專家委員會建議，政府應把有關資料交由衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會，考慮應否及如何為5至11歲兒童接種成人復必泰疫苗的部分劑量，即三分之一劑量，以助適時為相關年齡組別提供復必泰疫苗接種。

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另外，顧問專家委員會今日在會議上，評估現時兩款認可疫苗的持續效益及風險平衡。在檢視所有與復必泰疫苗和科興疫苗相關的最新臨床及安全數據，包括申請認可者提交的安全報告後。顧問專家委員會認為，現時並沒有發現新的重要安全信號，但仍需要持續監察。進口的復必泰和科興疫苗的質素亦已通過認證和合適的質素控制測試。總括而言，顧問專家委員會仍然認為兩款疫苗的效益均大於風險，無需建議更改該兩款疫苗的使用。

政府發言人指，會繼續與復星醫藥跟進擴展復必泰疫苗的適用年齡至涵蓋5至11歲兒童；亦會繼續確保認可疫苗符合安全、效能及質素要求，並繼續適時向公眾及相關持份者公布有關疫苗的最新安全性及科學信息。