外展隊為議員打科興　梁君彥籲市民響應：全球打咗幾十億針疫苗

第七屆立法會今（12日）召開首次大會，政府派出外展隊為議員、議員助理及立法會員工接種科興疫苗，32名議員拍攝大合照時保持一米社交距離，立法會主席梁君彥笑言：「今日係以快閃式、注重社交距離嘅儀式（合照環節）。」他又稱全世界已接種數十億劑疫苗，強調疫苗安全，呼籲市民盡快接種，協助本港走出第五波疫情。



多名新科議員出席大合照環節，包括選委界議員管浩鳴、劉智鵬、教聯會鄧飛、工聯會黃國及陳穎欣等。疫苗接種環節下午展開，一眾議員今早先拍攝大合照。

梁君彥稱，變種病毒在港肆虐，本港不少地方爆發疫情，因此今日以快閃、注重社交距離的方式拍攝合照。梁稱今天是本屆立法會首次大會，呼籲市民保護自己、家人、全香港，盡快接種疫苗，稱「疫苗已經喺全世界接種咗幾十億劑，其實係安全，係有效抵抗變種病毒」，他呼籲市民不要猶疑盡快打針，協助香港走出第五波疫情。