5至11歲可打復必泰　劉澤星指接種人員需受訓　倡僅部份中心可打

新冠疫苗顧問專家委員會日前建議，可容許為5至11歲兒童接種成人復必泰疫苗的三分之一劑量作「標示外使用」。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日（13日）在港台節目《千禧年代》指，參考外國做法及研究，認為疫苗作「標示外使用」有足夠保護力及安全性。他指，稀釋疫苗的份量需要準確，因此建議非所有疫苗接種中心可為5至11歲兒童接種，負責的人員亦需要訓練。



▼1月14日起，全港小學及幼稚園暫面授課程▼



+ 1

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，委員會於周三開會時審視數據，研究反映疫苗對兒童有足夠保護力，而接種成人復必泰疫苗的部分劑量後的中和抗體亦可達成人的程度，加上有一定安全性，因此建議類似英國做法，為5至11歲兒童接種成人復必泰疫苗的三分之一劑量作「標示外使用」。他指，「標示外使用」過往亦常用於兒童藥物，非新的做法。

他表示，稀釋疫苗過程需要準確，因此建議只在部份疫苗接種中心提供兒童接種復必泰服務，而工作人員亦需要有足夠訓練，並跟從標準程序。至於兩針相隔時間，他指早前建議科興疫苗兩針相距時間為三個月，希望兩款疫苗的相距時間相同，以免令市民混亂，不過仍需有待聯合科學委員會審視。他指，由於操作安排需時，料需要一定時間後推行，希望可於農曆新年前後。

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星。（資料圖片）

至於有指藥廠未向當局申請，一旦出事藥廠不會負責，劉澤星指最重要看科學證據，而當局亦會再審視安全性才批准使用。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目《在晴朗的一天出發》指，「標示外使用」的做法常見於兒科藥物，若等藥廠申請或需要再等多半年，認為技術上可行，而整體提供疫苗的責任在於政府。