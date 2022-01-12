衛生署：新都醫務為36市民打過期復必泰　崔俊明︰最壞等於無打過

政府下月24日起擴大疫苗氣泡，疫苗接種需求因而大增。其中一間參與先導計劃提供接種復必泰疫苗的私營診所，疑為市民接種過期疫苗，衛生署今表示，正調查和跟進天水圍嘉湖山莊新北江商場地下G3舖的新都綜合醫務中心（天水圍）為36名市民接種超出建議使用日期的復必泰疫苗。



有專家表示，復必泰的儲存要求很高，包括低溫、震動控制、保存時效等，均須「好小心處理」，過期一日算長，相信不會引起副作用及引致生命危險，但疫苗過期會降低保護有效性，最壞情況是「等於無打過」，建議受影響市民可驗血測試抗體水平。



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現時有八間私營醫護機構試行提供復必泰疫苗接種服務的先導計劃。有參與計劃之一、位於新界天水圍嘉湖山莊新北江商場地下 G3 舖的「新都醫務中心」，昨日（11日）爆出為市民接種了過期復必泰疫苗，約30人受影響。衛生署指過期時間介乎數小時至長達兩日。

新都醫療集團就事件回應指，已交由衞生署跟進處理。衞生署今午表示，署方於1月6日接獲上述醫務中心通報，於今年1月2日及44日分別為12名及24名市民接種解凍第31天及第33天（即逾建議使用日期後的數小時及兩天）的復必泰疫苗。

根據疫苗製造商的建議，復必泰疫苗需於解凍後儲存於攝氏2至8度，並於31天內使用。衞生署在接獲通報後到該醫務中心巡查，發現該醫務中心按照指引儲存疫苗於合適的溫度和環境。衞生署得悉事件後，已即時向復星醫藥查詢有關疫苗的安全效能及質素資料。根據復星回覆，沒有資料顯示有因使用超過相關保存期疫苗而出現的不良反應。署方亦得悉有關疫苗解凍後兩個月的穩定性數據，並有待藥廠進一步確定。

衛生署：兩市民腸胃不適 1人急症室求診

署方已要求有關醫務中心跟進36位受影響市民的健康狀況，當中兩位巿民報稱腸胃不適，一人於急症室求診後正康復中，另一名市民現正留院觀察，情況穩定。其餘市民未有報稱不適。

衞生署亦已徵詢本地專家意見，初步評估認為是次疫苗接種有效，但為謹慎起見，建議受影響市民在完成整個疫苗療程後進行抗體水平測試，以確定有效性。署方會安排轉介專家跟進受影響人士。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，新冠疫苗復必泰為信使核糖核酸（mRNA）技術，對儲存要求很高，包括低溫、震動控制、保存時效等，均須好小心處理，以免影響其穩定性。他指，疫苗過期一日算長時間，但不會引起副作用及引致生命危險，「唔會變有害、有毒。」

不過，疫苗過期會降低保護有效性，免疫反應減弱，中和抗體減少，最壞情況是「等於無打過」。他建議，受影響市民應驗血測試抗體水平，如抗體不足可在一個月後補打。

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