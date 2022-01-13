國安法生效後時代廣場內拋鋼柱　女編緝囚31月　官斥挑戰政府權威

前年7月1日有示威者在銅鑼灣時代廣場聚集，一名廣告女編輯涉將鋼柱從3樓擲到2樓，圖令警員受傷，當時前警務處處長鄧竟成的兒子鄧智兆總督察亦在現場。法官今（13日）判刑指，案發日期為國安法生效後翌日，認為被告衝著挑戰政府權威而來，挑戰執法人員的公權力，又認為女被告不願求情顯示毫無悔意，批她以為激情可以贏得掌聲，實屬謬誤及錯誤的想法，終就企圖導致他人身體受嚴重傷害、高空擲物及盜竊等3罪，判她入獄31個月及賠償1000元。



女被告楊迎曦（35歲，廣告編輯）被裁定於2020年7月1日，在銅鑼灣時代廣場3樓，企圖致總督察鄧智兆及另一警長嚴重受傷，而意圖非法及惡意傷害他們、盜取鋼柱並從高空拋下。女被告被裁定罪成後，指示律師不用作任何求情。

指被告挑戰執法人員公權力

法官判刑時指，本案有嚴重之處，令法庭要判阻嚇刑罰，令被告承受罪責之餘，也令他人不會傚法。

法官亦舉出本案5項嚴重之處，包括2019年開始的暴亂令市民、大型商場深受其害，案發時有不少示威者在時代廣場2樓及3樓集結，而且案發日期為國安法生效後翌日，認為被告衝著挑戰政府權威而來，挑戰執法人員的公權力。

2020年7月1日銅鑼灣多處有人示威。(詳看下圖)

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拋下鋼柱有機會禍及他人

法官續指，被告拋下鋼柱或令人「有樣學樣」，除了有機會令警員受傷，也或會禍及他人，而且鋼柱不輕，即使警員全副武裝都有機會受傷，再者當時警員旁也有狀似記者的人士及旁觀者。

法官亦認為，被告不願求情顯示她毫無悔意，更斥她以為激情可以贏得掌聲，實屬謬誤及錯誤的想法，終作以上判決。

案件編號：DCCC1001/2020