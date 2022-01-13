竹篙灣染疫女保安　穿全套保護衣在患者門外貼通告　並沒直接接觸

新冠肺炎疫情嚴重，Omicron變種病毒已流入社區。早前一名於竹篙灣檢疫中心工作的51歲女保安確診，而且感染源頭不明。衛生防護中心今日（13日）表示，該名女保安在竹籬灣工作時，曾在一位確診人士的門外貼通告，當時確診者在房內，二人並無直接接觸，故需了解女保案脫下保護衣時，會否在過程中引起傳播。

另外，一名29歲巴基斯坦籍男子昨晚因交通意外入院，後來發現初步陽性，但之後再檢測時便轉為陰性。衛生防護中心要觀察抗體情況後，才能確定他是否復陽個案。



竹篙灣檢疫中心一名女保安確診，她曾在確診者門外貼通告。（資料圖片）

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，理工大學的全基因測試已出爐，發現該名女保安（個案編號13004）的基因分析，與早前染疫空姐（個案編號12676）之後的個案一樣，而該名女保安在1月8日的檢測結果亦是陰性。

張竹君透露，該名女保安在1月9日，曾在一位確診人士的門外貼通告，當時確診者亦在房內，兩者有紗窗相隔，二人並無直接接觸。張又指，當時女保安有身穿保護衣物及面罩等，但需了解脫下保護衣時，會否在過程中引起傳播。早前民安隊亦表示，該名保安員在工作期間均佩戴全套個人防護裝備（包括口罩、面罩、保護帽、保護袍和手套），並嚴格遵從感染控制措施。

至於保安員貼通告的單位，住了一位51歲的「足福里」女員工（個案編號12960），曾為早前與空姐母親跳舞的女子（個案編號12860）按摩。張說，雖然女保安張貼通告的時間很短，但Omicron傳播力強，故有機會空氣傳播，亦是他們唯一找到的流行病學關連，且時間吻合。

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巴籍男交通意外入院後初陽 未知是否復陽

另外，今天亦有少於10宗初步陽性個案，其中一位是29歲巴基斯坦籍男子，他在9月尾由肯亞回港，在檢疫中心的檢測一直陰性。患者在啟德地盤上班，亦有擔任「foodpanda」外送員，住在天水圍。

張竹君說，患者昨晚因交通意外入院，由拿打素醫院急症室轉送到威爾斯醫院急症室，後來進入深切治療部（ICU）。張又形容，他的病毒量非常低，CT值由昨晚的約36，轉至今早的約13多，但再檢測時便轉為陰性。

張指，患者曾在巴基斯坦打了一劑疫苗，現時仍在等待抗體報告，要觀察抗體情況後，才能確定他是否復陽個案。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻說，該名患者檢測初陽後，獲安排入住ICU隔離病房，情況穩定。經追蹤調查後，發現有11名病人曾與他入住在同一ICU病房，之後為他們做檢測後全部陰性，當中有3人與他入住同一病格，現已轉送到獨立的隔離病房。

另外，患者留院期間，醫護除了採樣作病毒測試外，並無為該患者進行高風險程序，約40多名醫護員工需接受檢測。