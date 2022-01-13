Omicron｜為高危人士送藥減染疫風險　藥劑師協會促抗疫基金支援

疫情襲港近兩年，市民都要居家抗疫，但長期病患者、孕婦、獨居長者等高危人士卻仍要冒着染疫風險，外出配藥。香港執業藥劑師協會與病人團體合作推出送藥計劃，在註冊藥劑師監督下將藥物送到病人手中，現時已有超過100名藥劑師及其助手參與計劃，病人填妥表格後，在3至5日內便有藥物送到手上。

參與計劃的病人團體「Patient for Patients」今日（13日）表示，已去信特首要求在新一輪抗疫基金下，撥款支持社區在第五波疫情下，為高危病人配送藥物，讓高危病人能在2022/23年度享用服務。



安排非專業人士代取藥難排除出錯 病人團體：派錯藥可大可小

病人團體代表許秀慧表示，體弱、化療中的病人都是高危人士，活動能力有限，出入醫院取藥都要家人陪同，若安排其他人代為取藥，難以排除過程間會有出錯，形容「唔單止剩係運送藥物咁簡單」，「派錯藥可大可小」，而執業藥劑師協會的「Meds Go」計劃正好解決相關難題，

藥物在提交申請後3至5日送到病人手上

執業藥劑師協會會長鄭綺雯解釋，計劃已推行約一年，需要在註冊藥劑師監督下運送藥物，才可符合《藥劑業及毒藥條例》。而在「Meds Go」計劃下，註冊藥劑師將會透過電訊，提供個人化用藥諮詢，確保病人和市民安全和有效地使用藥用，不需要再擔心儲存、運送風險。病人在提交申請後，藥物在3至5日內便可送到手上，但每次須收費100元，若情況緊急，協會可因應個別情況處理。

已致函林鄭月娥冀抗疫基金提供額外支持

參與計劃的病人團體「Patient for Patients」近日去函特首林鄭月娥，建議政府能夠在抗疫基金中提供額外支持，幫助相對脆弱的群體，如獨居長者、殘疾人士、免疫力低下的患者和孕婦等，在變種病毒Omicron肆虐期間，利用「Meds Go」上門送藥服務，從社區藥房、診所、醫院和私立醫院取藥後，把藥物安全送到他們的家中。